Todavía siguen los resabios del festejo por el histórico título de Copa Libertadores Sub 20 que obtuvo Santiago Wanderers en Ecuador, el cual le traerá importantes compromisos en el futuro, especialmente a los futbolistas.

Es que a la espera de su vuelta al país, donde se espera un recibimiento monumental en Valparaíso, estarán pendientes de conocer quién será su rival para la Copa Intercontinental, donde enfrentarán al campeón de la UEFA Youth League.

Sin embargo, no todo podía ser perfecto. Pues pese a todo lo que se generó con la campaña de Wanderers en esta Libertadores Sub 20, el premio que le entregará Conmebol por este logro está muy lejos de lo que da a sus pares adultos.

ver también El sucinto mensaje de Alejandro Domínguez tras título de Wanderers en Libertadores Sub 20

El premio que recibió Wanderers campeón de Libertadores Sub 20

Hace una semana, durante el sorteo de los torneos continentales del 2026, el presidente del organismo Alejandro Domínguez mostraba “con orgullo” el aumento en el monto de dinero que entregará al campeón de la Libertadores, que recibirá un cheque por US$25 millones de dólares.

Por ejemplo, tanto Coquimbo Unido como Universidad Católica por jugar la fase de grupos accederán a un monto para sus arcas de US$3 millones de la moneda estadounidense. ¿Saben cuánto recibió Wanderers por ser campeón de América?

La escuálida suma de US$50 mil dólares, es decir, 46 millones de pesos chilenos, una miseria si se compara con sus pares adultos. Es más, esta cifra es similar a la que recibieron Colo Colo y Universidad de Chile por jugar la Copa Libertadores Femenina.

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En síntesis