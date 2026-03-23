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Copa Libertadores Sub 20

El sucinto mensaje de Alejandro Domínguez tras título de Wanderers en Libertadores Sub 20

La máxima autoridad de la Conmebol, utilizó sus redes sociales para conmemorar el inédito logro del "Decano" a nivel continental.

Por Alfonso Zúñiga

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Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, felicitó a Santiago Wanderers.
© Conmebol/GeminiAlejandro Domínguez, presidente de Conmebol, felicitó a Santiago Wanderers.

El fútbol chileno, y muy particularmente Valparaíso, sigue con resaca después que Santiago Wanderers conquistara de forma inédita e histórica la Copa Libertadores Sub 20 en Ecuador, tras vencer al último bicampeón Flamengo.

Luego que los “caturros” firmaran una perfecta definición por penales para levantar el máximo trofeo continental, desde múltiples rincones del país y Sudamérica aparecieron mensajes de congratulación por esta hazaña.

Pero faltaba un mensaje que muchos hinchas de Wanderers esperaban, y ese era de la máxima autoridad de la Conmebol, el presidente Alejandro Domínguez, quien utilizó sus redes sociales para hablar del histórico logro para el fútbol chileno.

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El mensaje de Alejandro Domínguez al Wanderers campeón

Desde que en 2016 asumió como el timonel del balompié sudamericano, son contadas las ocasiones que el dirigente paraguayo envió mensajes públicos hacia Chile, por ejemplo el año pasado saludó a Colo Colo por su centenario y habló del Mundial Sub 20.

Lejos de la efusividad con la que saluda, por ejemplo, a la selección de Argentina, de Paraguay y otras afines a su gestión, Domínguez entregó un posteo muy breve para elogiar la histórica campaña del “Decano” en el certamen continental.

“¡Felicitaciones, Santiago Wanderers! Campeones de la CONMEBOL Libertadores Sub 20 por primera vez. ¡A festejar!“, fue el escueto mensaje que el dirigente escribió en sus redes sociales, junto con una foto del equipo al levantar el trofeo.

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En síntesis

  • Santiago Wanderers hizo historia al ganar la Copa Libertadores Sub-20 ante Flamengo.
  • El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, envió un escueto saludo al campeón chileno.
  • Los “caturros” lograron un título inédito para Chile tras una campaña perfecta en Ecuador.
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