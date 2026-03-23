El fútbol chileno, y muy particularmente Valparaíso, sigue con resaca después que Santiago Wanderers conquistara de forma inédita e histórica la Copa Libertadores Sub 20 en Ecuador, tras vencer al último bicampeón Flamengo.

Luego que los “caturros” firmaran una perfecta definición por penales para levantar el máximo trofeo continental, desde múltiples rincones del país y Sudamérica aparecieron mensajes de congratulación por esta hazaña.

Pero faltaba un mensaje que muchos hinchas de Wanderers esperaban, y ese era de la máxima autoridad de la Conmebol, el presidente Alejandro Domínguez, quien utilizó sus redes sociales para hablar del histórico logro para el fútbol chileno.

ver también Notable arenga de Santiago Wanderers para ser campeón de Copa Libertadores Sub 20 con penales perfectos

El mensaje de Alejandro Domínguez al Wanderers campeón

Desde que en 2016 asumió como el timonel del balompié sudamericano, son contadas las ocasiones que el dirigente paraguayo envió mensajes públicos hacia Chile, por ejemplo el año pasado saludó a Colo Colo por su centenario y habló del Mundial Sub 20.

Lejos de la efusividad con la que saluda, por ejemplo, a la selección de Argentina, de Paraguay y otras afines a su gestión, Domínguez entregó un posteo muy breve para elogiar la histórica campaña del “Decano” en el certamen continental.

“¡Felicitaciones, Santiago Wanderers! Campeones de la CONMEBOL Libertadores Sub 20 por primera vez. ¡A festejar!“, fue el escueto mensaje que el dirigente escribió en sus redes sociales, junto con una foto del equipo al levantar el trofeo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En síntesis