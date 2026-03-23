Santiago Wanderers escribió un precioso capítulo de su historia y se quedó con la Copa Libertadores Sub 20. El histórico Héctor Robles habló del título de los jóvenes porteños.

Los Caturros dieron la sorpresa a nivel continental y dieron la vuelta olímpica. Luego de derrotar a Palmeiras en la semifinal, hicieron lo propio al vencer a Flamengo en la final. Perdían hasta el 89′, pero un agónico gol de Sebastián Vargas mandó todo a penales, donde fueron más serenos para quedarse con la Copa.

La felicidad de Robles

Héctor Robles es un ídolo en Santiago Wanderers. Fue campeón con el club en 2001 y después, trabajó por largos años DT del primer equipo y también en inferiores. Es así como formó a muchas de las figuras que ahora le dieron la Copa Libertadores Sub 20 al equipo.

“Este equipo tenía pasta para campeón, porque los conozco desde los 8 años. Sé lo que han jugado y la personalidad que tienen. Ha sido tan difícil para el fútbol chileno en este tipo de campeonatos, porque los argentinos y los brasileños sacan ventaja“, indicó Robles a RedGol. Además, destacó el apoyo que le ha dado Wanderers a sus jóvenes.

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“Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, el jugador chileno tiene que madurar más rápido. La gente no sabe, pero este equipo de 20 jugadores, 14 tienen contrato profesional ya, están en el primer equipo. Son jugadores que han avanzado porque se lo han ganado y porque el club también ha confiado en ellos”, explicó el Choro Robles.

Héctor Robles saca pecho con el rol que han tenido los Caturros como club formador. El histórico de los porteños asegura que la Región de Valparaíso es rica en talento y que estos jugadores pueden ser el día de mañana seleccionados chilenos, tal como lo es hoy otro wanderino como Lucas Cepeda.

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“Wanderers históricamente ha tenido muy buena cantera con jugadores que nacen de Valparaíso, de distintos lugares de la Quinta Región. Estos chicos son de distintos lugares todos. De Placilla, Casablanca, Quilpué, Villa Alemana. Hay jugadores de Limache. Hay uno que lo traje de Antofagasta. La Quinta Región es rica en la entrega de jugadores que después pasen a la selección, como sucede hoy con Lucas Cepeda“, cerró Robles.