Santiago Wanderers viene de hacer historia. El club porteño se tituló campeón de la Copa Libertadores Sub-20, tras ganarle en la final, nada menos que al poderoso Flamengo de Brasil.

El elenco porteño logró un hito inédito para el fútbol chileno a nivel Sub-20, al derrotar en la tanda de penales al cuadro brasileño, por 5-4. Con esta victoria, el elenco dirigido por Felipe Parra desató la locura en Valparaíso.

Uno de los jugadores estrella del cuadro caturro es Alexander Dubó. El joven futbolista dio una entrevista en la que narró el drama vivido el año pasado, antes de siquiera soñar con la Libertadores.

ver también Wanderers ahora puede jugar contra Real Madrid en Valparaíso la final Intercontinental

Drama de Dubó

Fue en la previa de la final que Dubó narró lo acontecido en 2025. “Yo el año pasado pasé muchas cosas. Estuve en el hospital en coma dos meses. Vivir esto es algo único, me emocioné mucho por esto”, empezó diciendo.

“Me operaron del cráneo, me abrieron de aquí hasta acá (con un gesto pasando su mano de oreja a oreja). Estuve casi tres meses hospitalizado y después jugar una Libertadores es algo único“, enfatizó el joven campeón de la Copa Libertadores.

Dubó fue uno de los grandes cracks de Santiago Wanderers en Copa Libertadores. Ya en 2025, el talentoso joven había firmado contrato profesional con el equipo.

Publicidad

Publicidad

Alexander Dubó jugando la Libertadores | Instagram

En resumen…

Santiago Wanderers venció a Flamengo 5-4 en penales ganando la Copa Libertadores Sub-20.

El entrenador Felipe Parra lideró el primer título de un club chileno en esta categoría.

Publicidad

Publicidad

El jugador Alexander Dubó se coronó campeón tras superar dos meses en coma en 2025.