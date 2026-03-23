El título de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20 desató una euforia en el fútbol chileno, tan alicaído en los últimos años. Un triunfo que aún tiene un capítulo más.

Esto debido a que el elenco caturro disputará contra el campeón de la Champions League Sub 19 la Copa Intercontinental, una tradición que data del 2022 entre Conmebol y UEFA.

Actualmente se encuentran en fase de semifinales en Europa, instancia en la que está el cuadro más importante del mundo, el Real Madrid.

En el paso previo para jugar la final chocará contra Paris Saint Germain, en duelo que está pactado para disputarse el 17 de abril. Por el otro lado del cuadro jugarán Benfica de Portugal contra Brujas de Bélgica.

Santiago Wanderers ganó la Libertadores Sub 20 y ahora jugará la Intercontinental

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La final de la Copa Intercontinental Sub 20 se viene disputando desde el 2022 en adelante con una particularidad que favorece a Wanderers: se juega en Sudamérica a partido único.

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El 2022 se disputó en Montevideo, luego de que Nacional fuera campeón de la Libertadores. Enfrentó a Benfica, con triunfo europeo por 1-0.

Boca recibió un año después en la Bombonera a AZ Alkmaar de Países Bajos, venciéndolo en penales.

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Flamengo, que era bicampeón de la competición, hizo lo propio en Río de Janeiro ante Olympiakos y Barcelona, ganando ambos encuentros.

Esto abre la ilusión de que el estadio Elías Figueroa, ubicado en Playa Ancha, pueda recibir a un rival europeo de fuste. El partido se juega entre agosto y septiembre, generalmente.

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