La segunda temporada de Barrabrava está cada vez más cerca de aterrizar en Prime Video con nuevos capítulos, y para acortar la espera ya se liberó un nuevo tráiler que adelanta lo que viene.

La historia retoma tras los impactantes sucesos del cierre del ciclo anterior, marcado por un intenso conflicto entre los hermanos Urrutia. Ahora, ambos se encuentran en veredas opuestas, enfrentando un destino que los separa en medio de la lucha por el control de las barras, con el poder dividido entre el Polaco y César.

La temporada finalizó con el quiebre definitivo de los hermanos, tras una feroz lucha de las barras en medio de la campaña del ascenso de Club Atlético Libertad, donde las acciones de César amenazaron la integridad de todos sus series queridos.

Barrabrava presenta el tráiler de sus nuevos capítulos

La serie llegará con nuevos capítulos el próximo 22 de mayo disponibles en la plataforma de Prime Video.

Revisa el tráiler a continuación

¿De qué se trata la serie Barrabrava?

La serie sigue la historia de César (Gastón Pauls) y su hermano “Polaco” (Matías Mayer), integrantes de la barra brava del Club Atlético Libertad del Puerto, liderada por “El Tío” (Gustavo Garzón).

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Tras un conflicto interno, ambos son expulsados del grupo de su querido club, lo que desata una escalada de tensión. Desde ese momento, César y el “Polaco” deciden enfrentarse a la barra, iniciando una guerra que pondrá en peligro sus vidas, su integridad y también el vínculo que los une como hermanos.

En síntesis:

El 22 de mayo se estrena la segunda temporada de Barrabrava en Prime Video.

Gastón Pauls y Matías Mayer protagonizan el conflicto entre los hermanos César y Polaco.

El Club Atlético Libertad es el escenario central de la lucha por el poder barra.

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