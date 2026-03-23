El ex delantero y goleador de la selección chilena, Juan Carlos Letelier, celebra como uno más el título de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20. El porteño de 66 años, figura de Cobreloa en los 80, fue formado y debutó como profesional en El Decano.

En conversación con RedGol, Letelier se vio aún eufórico: “lo más grande. Estábamos acá en el estadio de La Pintana trabajando y a la vez viendo el partido de los muchachos. Qué puedo decir… grité cuando salimos campeones y más cuando logramos el empate“, dijo.

Agregó que “Wanderers tiene una buena cantera, siempre ha formado buenos jugadores. Hoy lo demostró. ¿Me sorprende? No, para nada, porque si ves el rendimiento que tuvieron en este campeonato, que son torneos cortos, jugaron contra equipos uruguayos, argentinos y brasileños, y fueron campeones invictos. Eso es un mérito mayor para lo que hizo Wanderers en esta Copa Libertadores Sub 20“.

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Nunca dudó de Wanderers sub 20

“No tuve ninguna duda en ellos. Se veía bien el trabajo y lo que reflejaba el cuerpo técnico. El convencimiento de los jugadores. Si tú ves nunca bajaron los brazos y jamás se resignaron a perder esta copa. Jugaron hasta el último minuto, lucharon para poder ganar“, complementó.

Letelier se emociona con título continental de Wanderers.

Juan Carlos Letelier sentencia que “hoy nos vamos a subir todos al carro de la victoria, pero lo meritorio que hicieron estos muchachos es que además fueron campeones invictos. Esta cantera de Wanderers ya tiene varios jugadores que pueden estar sumando en el primer equipo”.

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El ex seleccionado nacional partió su carrera en Wanderers donde permaneció entre 1977 y 1980. Tras varios pasos por clubes nacionales e internacionales, en 1993 volvió a Los Caturros por una temporada. Se retiró el 95 en Deportes La Serena.

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Asimismo, Letelier jugó el Mundial del 82 con un gol en dos partidos, además de tres ediciones de Copa América con un total de 11 partidos y cinco tantos.