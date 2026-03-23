Prensa brasileña llora por la hazaña de Wanderers ante Flamengo: “Inexplicablemente cruel”

Una nueva gesta suma el fútbol chileno a su acotado palmarés, porque Santiago Wanderers es el flamante campeón de la Copa Libertadores Sub 20, tras vencer a Flamengo en la final, situación que provocó la tristeza de la prensa brasileña.

Uno de los medios del gigante brasileño más triste fue Mundo Bola, que indicó que “el fútbol, ​​a veces, es inexplicablemente cruel. Flamengo estuvo a minutos de ganar el tricampeonato Sub 20 de la Conmebol Libertadores este domingo (22), en Quito, pero el título se le escapó de las manos“.

“El Rubro-Negro terminó siendo derrotado en una dramática tanda de penales marcada por provocaciones, expulsiones y mucha tensión”, agregó el citado medio.

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“El segundo puesto duele”: aseguran en Brasil tras derrota de Flamengo con Wanderers

Pese a la derrota, el citado medio alabó el rendimiento de las figuras del cuadro carioca, quienes son seguidos por grandes clubes europeos para un posible fichaje.

“Bajo la atenta mirada de ojeadores del Real Madrid y el Barcelona , ​​jóvenes promesas como Ryan Roberto y el propio Allan Santos demostraron estar listos para mayores desafíos. El segundo puesto duele, pero el legado técnico que estos jóvenes jugadores dejaron en Ecuador es innegable“, publicó Mundo Bola.

Flamengo no pudo con Wanderers. Foto: Conmebol Libertadores Sub 20

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En tanto, en Globo Esporte indicaron que “el equipo menos favorito dejó atrás a los favoritos del torneo, Palmeiras, en la semifinal y Flamengo en la gran final”.

Ahora, Santiago Wanderers espera rival para la final de la Copa Intercontinental Sub 20, que saldrá entre Real Madrid, PSG, Benfica y Brujas.

En síntesis

Santiago Wanderers se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub-20 tras vencer a Flamengo .

se coronó campeón de la tras vencer a . El equipo chileno eliminó a los favoritos Palmeiras y Flamengo para obtener el título internacional.

y para obtener el título internacional. El club nacional enfrentará la Copa Intercontinental contra el ganador del torneo juvenil europeo.

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