Santiago Wanderers dejó en las nubes a sus hinchas con la conquista de la Copa Libertadores Sub 20. Álvaro Salas fue uno de ellos, quien tuvo un muy feliz despertar.

Los Caturros dieron la sorpresa a nivel continental al quedarse con el título, venciendo en la final ni más ni menos que a Flamengo. Luego de igualar 1-1 durante los 90 minutos, pudieron levantar la Copa al imponerse en lanzamientos penales.

La alegría de Álvaro Salas

La vuelta olímpica de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20 desató una verdadera fiesta en Valparaíso. Los hinchas porteños festejaron con todo este título, en parte sacándose la rabia de los malos momentos que ha vivido el primer equipo en los últimos años.

Álvaro Salas fue uno más de los fanáticos que deliró con el título de los dirigidos por Felipe Salinas. El famoso humorista es un reconocido hincha caturro, que siempre se mantiene pendiente de todo lo que pasa con el club del puerto principal.

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El “rey del chiste corto” se unió a la fiesta de Wanderers y lo hizo en su estilo, o más bien en su humor. Salas subió a sus redes sociales un video celebrando, donde además reversionó uno de sus chistes más famosos.

“Lindo día ¿no? Miren cómo amaneció mi Valparaíso. Desayuno de campeones. Esta semana si que no se me va a hacer larga“, dijo con una sonrisa Álvaro Salas, junto a su taza y jockey de Santiago Wanderers. La alegría sigue en las calles porteñas.

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El chiste original de Álvaro Salas es: “¿Y qué hora es? — ¡Las 10 de la mañana! — ¡Se me ha hecho larga esta semana!”, se ha viralizado en los últimos años. Ahora el humorista le dio un nuevo sentido gracias al celebrado título de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20.