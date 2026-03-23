Más allá de que los futbolistas fueron los grandes responsables de que Santiago Wanderers se convirtiera en el primer equipo chileno que gana la Copa Libertadores Sub 20, el “padre de la criatura” es su entrenador Felipe Salinas.

El ex capitán de equipos como San Luis o La Calera reforzó su liderazgo en Ecuador, al liderar a un plantel que no se amilanó ante potencias del continente, y que logró obtener el título sin perder un sólo partido. Algo histórico para nuestro balompié.

Por ello, tras la obtención de la Libertadores, el técnico de Wanderers conversó con Radio ADN donde no sólo le dejó una advertencia a sus jugadores de cara al futuro, también aprovechó de mandarle un recado a la Selección Chilena, que se olvidó de ellos durante el Mundial Sub 20 del año pasado.

ver también Notable arenga de Santiago Wanderers para ser campeón de Copa Libertadores Sub 20 con penales perfectos

Con recado a La Roja: DT de Wanderers Sub 20 advierte a futbolistas

Sobre su plantel, Salinas expresó que “todos los jugadores que habían participado en la final del año pasado, pudieron participar, salvo dos o tres que no eran titulares y cumplían edad. La mayoría de este equipo venía jugando con nosotros todo el semestre y tuvimos la facilidad de poder continuar con ellos“.

Tras ganar la Libertadores, el DT de Wanderers advierte que lo más difícil para los jugadores viene ahora, pues “va a ser compleja la vuelta, porque los chicos están muy fuertes, agarraron una dinámica de competir que ya se les hizo costumbre en estas semanas que estuvimos acá”.

“Ahora se viene lo complicado. Cuando vuelvan, seguramente va a haber una pausa que la necesitan y después van a volver a sentir que ya no son titulares. Siento que ahí es donde está el trabajo, porque ellos, sintiéndose importantes y fuertes, lo son y lo han demostrado”, finalizó el estratega.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Al consultarle por la falta de jugadores en la Selección el último Mundial Sub 20, Salinas respondió que “no lo sé. Joaquín Silva estuvo, que hoy día está en el plantel, pero que no cumplía la edad para poder venir. El año pasado tuvimos siete llamados al microciclo y ahora hay cuatro que tienen que ir allá“.

“Esperemos que sean más, porque demostraron que pueden competir de par a par contra brasileños, argentinos y uruguayos, que no es fácil. Esperemos que le puedan dar la oportunidad a los chicos y que la aprovechen también”, fue el recado del DT de Wanderers a La Roja.

Publicidad

Publicidad

ver también Quiere mucho a Wanderers y tuvo en su staff a Felipe Salinas, DT campeón de la Libertadores Sub 20: “Que esto no confunda y…”

En síntesis