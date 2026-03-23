Santiago Wanderers hizo celebrar hasta muy tarde a todos sus fanáticos, pues el equipo adiestrado por Felipe Salinas venció a Flamengo por penales y se consagró como campeón de la Copa Libertadores Sub 20. El remate de Ignacio Flores desató la fiesta caturra.

Y puso felices a muchos wanderinos a lo largo de Chile y el mundo. Uno de ellos fue el director técnico de Deportes Limache, Víctor Rivero, quien tuvo a Salinas en Unión La Calera cuando todavía era defensor central. Y también fue su colaborador en el Tomate Mecánico.

En ese contexto, Rivero concedió una entrevista a TNT Sports luego del empate contra O’Higgins en la apertura de la Copa de la Liga. Y sobre el final del diálogo con el periodista Gastón Fauré, fue consultado sobre este logro del Decano en el torneo disputado en Ecuador.

Felipe Salinas se enfrenta con Jean Paul Pineda en un duelo entre Wanderers y La Calera. (Andres Pina/Photosport).

“Estoy contento. No sólo fui DT de Wanderers,salí de las inferiores. Sé del arraigo y la identidad de los jugadores. Espero que esto no confunda, que el proceso se lleve con tranquilidad y equilibrio”, manifestó Rivero, quien evidentemente quiere mesurar las expectativas con los jugadores del cuadro verde.

Y siguió para darle méritos a su ex ayudante. Pero también a otros dos experimentados entrenadores. “Hoy le tocó a Felipe Salinas ser el que dirigió ese equipo, pero ese plantel viene jugando y ganando hace tres o cuatro años en cadetes”, expuso Rivero.

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Víctor Rivero celebra al Wanderers de Felipe Salinas campeón de la Libertadores Sub 20

Víctor Rivero sabe que este logro es muy prometedor para Santiago Wanderers, pues ningún equipo chileno tenía la Copa Libertadores Sub 20 en sus vitrinas y los Caturros lograron borrar eso bajo la tutela de Felipe Salinas. Según el DT de Limache, el Pipe sólo continuó un buen trabajo.

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Y lo coronó de la mejor manera posible. “Los técnicos que los tuvieron, especialmente Héctor Robles, el profe (Domingo) Sorace, y toda la gente que hace posible que Wanderers esté constantemente dando jugadores para el primer equipo y la selección”, sentenció Rivero.

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