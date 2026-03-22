La Copa de la Liga vivió el partido de cierre de este domingo en Rancagua. O’Higgins y Deportes Limache no pudieron doblegarse e igualaron.

El nuevo torneo del fútbol chileno comenzó con todo y esta vez, fue el turno del Capo de Provincia con el Tomate Mecánico de saltar al terreno de juego para realizar su estreno en esta competición. Claro que ninguno se pudo quedar con la victoria.

El empate Rancagua

Con O’Higgins haciendo de local en el Estadio El Teniente de Rancagua, ambos equipos salieron en la búsqueda de los 3 puntos. Por la lluvia caída previamente, la cancha estaba más rápida de lo habitual. También, más propensa a los errores.

Fue el equipo local el que tuvo la oportunidad de abrir el marcador a los 54 minutos gracias a Alan Robledo. Pese a la ventaja, los dirigidos por Lucas Bovaglio no pudieron cerrar el partido y lo terminaron pagando caro en la Copa de la Liga.

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Tras revisión del VAR, Matías Assadi sancionó penal en favor de Deportes Limache. La gran figura del Tomate Mecánico, Daniel “Popín” Castro, cambió la pena máxima por gol, dejando sin opciones a Omar Carabalí en el 70′. Fue el 1-1 definitivo.

De esta manera, O’Higgins y Limache repartieron puntos en El Teniente y con esto, ambos quedan como líderes del Grupo C con 1 punto, a la espera que Palestino y Everton, los otros equipos de la zona, se enfrenten este lunes 23 de marzo a las 20:30 horas en La Cisterna.

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O’Higgins no pudo superar a Limache. Imagen: Photosport

El Tomate Mecánico regresará a la cancha el próximo 26 de marzo para medirse ante Palestino como local, mientras el Capo de Provincia hará lo propio en esa misma jornada ante Everton en el Estadio Sausalito.

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga:

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