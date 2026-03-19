Deportes Limache es el equipo del momento y está un punto del líder Colo Colo en la Liga de Primera. Sin embargo, ahora tendrá un duro apretón en la Copa de la Liga, cuando visite a O’Higgins.

Los tomateros vencieron al Capo de Provincia hace unas semanas, en duelo jugado en la cancha de Quillota, donde hace de local Limache. Por eso, Luis Pavez habló en Rancagua y calentó el duelo con ánimos de revancha.

“Para muchos quizá no es importante, pero es un título, una copa y te entrega el Chile 3. Estamos esperanzados en que las cosas salgan bien y vamos a darlo todo para darle una felicidad a la gente”, avisó el nacido en Colo Colo.

No quieren jugar más en la fortaleza de Limache

Pese a que el duelo de este domingo (20:30 horas) será en Rancagua, en O’Higgins aún no olvidan la derrota ante Limache en el Lucio Fernández. Luis Pavez repasó la cancha de Quillota por el estado del césped sintético.

Pavez en el último partido de O’Higgins /Photosport

“Con Limache perdimos, jugamos en una cancha muy dificil de Quillota, que no sé si está para fútbol profesional. Pero ellos sacan provecho de eso y el escenario cambia porque con nuestra gente de local nos hacemos fuertes”, avisó.

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Por eso, el lateral zurdo de gran campaña en 2025 apuesta al premio máximo en este nuevo torneo. Consultado ante el desgaste por jugar Liga de Primera, Copa Sudamericana y Copa de la Liga, Pavez no se asusta.

Limache ganó 2-1 en el duelo en Quillota /Photosport

“Es agotador, pero es parte del fútbol, el cansancio queda a un lado. Te afecta, pero me siento feliz de poder competir de esa manera y terminas acostumbrándote. Hay que disfrutarlo”, cerró.

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