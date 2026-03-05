No hubo satisfacción. Es verdad que la victoria ante Deportes Tolima les entrega una ventaja mínima a O’Higgins para la revancha por fase 3 de Copa Libertadores, pero no dejó buenas sensaciones en el camarín local.

Así lo dejó en claro el defensor Luis Pavez, quien habló con la prensa tras el compromiso y reveló el sentir del plantel celeste tras el triunfo a los colombianos, más si se toma en cuenta el desgastante viaje que se les viene.

Sincera autocrítica en O’Higgins tras vencer a Tolima

El “Piña” fue enfático en reconocer que dentro del equipo “queríamos sacar más ventaja. Con el hombre de más tuvimos la chance de hacer crecer el marcador. Ellos se metieron atrás. Tratamos por fuera pero no pudimos”.

De cara a la revancha del próximo miércoles en la altura de Ibagué, el lateral izquierdo de O’Higgins señaló que “sabemos que allá será muy difícil pero lo importante era ganar. Ahora tenemos que recuperarnos para ir a cerrar la clasificación allá“.

Luis Pavez, titular indiscutido por la banda izquierda en O’Higgins (Photosport)

Los números del “Piña” en Rancagua

Luis Pavez llegó al cuadro celeste a comienzos de la temporada 2025, ganándose la titularidad indiscutida como lateral zurdo tanto con Francisco Meneghini como con Lucas Bovaglio, quien lo ratifica como defensor por la banda.

En total hasta el momento, entre Liga de Primera, Copa Chile y Libertadores, el futbolista de 30 años disputó un total de 3.407 minutos en cancha durante 39 encuentros, donde fue titular en todos. Registra dos goles y siete asistencias.

¿Cuándo es la revancha?

El duelo de vuelta por fase 3 de Copa Libertadores entre el “Capo de Provincia” y Deportes Tolima se disputará el próximo miércoles 11 de marzo desde las 21:30 horas en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.