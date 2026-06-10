El volante jugará su primer mundial adulto tras haber representado a España a nivel juvenil. A inicios de este año volvió a su país de nacimiento tras ser fichado por el Real Betis, donde el Ingeniero pudo explotar de buena manera sus capacidades.

La selección de México tiene un desafío bravo en este Mundial 2026. El combinado azteca es uno de los países organizadores de la justa planetaria y, por lo mismo, se espera que puedan llegar lejos en el torneo.

Y es que la maldición de los cuartos de final es algo que el Tri buscará romper en este certamen. Para eso, el cuadro de la Concacaf intentó armar un equipo repleto de talento, incluso de jugadores que nacieron bien lejos de sus tierras.

Este es el caso de Álvaro Fidalgo, volante de 29 años que jugará su primer Mundial adulto tras haber representado a España a nivel juvenil. Luego de romperla toda en el América, el nacido en Hevia podrá demostrar sus capacidades ante el mundo entero.

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Álvaro Fidalgo, el español que jugará por México en este Mundial 2026

Surgido en la cantera del Real Madrid, Fidalgo ha hecho casi toda su carrera en el fútbol español. Ahí pudo jugar en la filial del cuadro merengue, el Real Madrid Castilla, donde fue dirigido por Santiago Solari, quien posteriormente lo haría debutar en el plantel profesional.

Álvaro Fidalgo fue surgido en las inferiores del Real Madrid. Ahí jugó en su equipo filial y pudo debutar en el plantel profesional. | Foto: Getty Images.

Tras un paso al C. D. Castellón, fue en febrero del 2021 cuando por expresa petición de Solari llegó al América de México, club donde llegó a ser tricampeón al ganar el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, así como también el trofeo Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX del 2024.

Al haber cumplido con los cinco años en México exigidos por la FIFA, Fidalgo estuvo en condiciones de poder representar al combinado azteca, algo que fue elogiado por el propio Luis de la Fuente, DT de España y quien lo conoció en su proceso formativo.

Fidalgo ganó varios títulos en su años jugando para el América de México. | Foto: Getty Images.

“Fidalgo perteneció a las categorías inferiores de la Selección de España. Tengo una muy buena opinión de él y una gran valoración. Celebramos que esté jugando y disfrutando del futbol en México”, aseguró el DT español en conferencia.

Además, De la Fuente declaró que “México ha dado grandes futbolistas. Se me viene rápido a la mente Hugo Sánchez, un histórico que tuvo una gran trayectoria en España. México es futbol, tiene un buen entrenador y gran futuro”.

La conexión de Fidalgo con Chile

Su buen rendimiento en el América le permitió en enero de este año volver a su país. El Real Betis de Manuel Pellegrini lo fichó a cambio de 1,5 millones de euros hasta 2030, siendo parte del equipo del Ingeniero que logró clasificar a la próxima Champions League.

Álvaro Fidalgo fue fichado por el Real Betis en enero de este año. Este Mundial 2026 lo jugará habiendo vuelto al país donde nació. | Foto: Getty Imasges.

“Teníamos un solo cupo para traer jugadores y se usó en Álvaro Fidalgo. En un muy buen jugador, muy hábil, que además nos da buena técnica, pierde muy pocos balones”, declaró el DT chileno.

La selección mexicana en este Mundial 2026 dirá presente en el Grupo A, donde enfrentará a Sudáfrica (jueves 11 de junio en el Estadio Azteca), Corea del Sur (jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara) y República Checa (miércoles 24 de junio en el Estadio Azteca).

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En síntesis