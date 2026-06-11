El extremo de 24 años finalmente no pudo superar un problema en la rodilla que se le generó en un amistoso jugado el 7 de junio ante Noruega. ¡Y no fue el único descartado en el campeón de África!

Marruecos había quedado en vilo por la lesión que sufrió Ez Abde, un habilidoso extremo que milita en el Betis de Manuel Pellegrini y que finalmente no podrá participar en el Mundial 2026. El atacante de 24 años no pudo superar un problema en la rodilla.

Y tuvo que ser dado de baja del campeón de la Copa Africana de Naciones, un trofeo que el cuadro marroquí ganó con una infernal polémica ante Senegal, que había sido el vencedor en el partido. Pero quedó descalificado y eso le entregó el título a su rival.

Esa lesión del jugador bético ocurrió en el amistoso que el elenco del norte de África disputó frente a Noruega el 7 de junio. Finalmente, el DT Mohamed Ouabhi tuvo que hacerle dos retoques a su nómina por estos problemas físicos de emergencia.

Ez Abde en un amistoso frente a Perú. (Alex Caparros/Getty Images).

A tan poco del Mundial, incluso una pequeña lesión es suficiente para marginar a alguien. Como le ocurrió a Ez Abde, quien finalmente no podrá participar de la cita. En su lugar fue convocado Amine Sbai, otro extremo. Tiene 25 años y milita en el Angers de Francia.

Amine Sbai recibió un llamado de emergencia para el Mundial. (Getty Images).

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Marruecos pierde a un pupilo de Pellegrini y a Nayef Aguerd para el Mundial 2026

Ez Abde ha jugado 85 partidos bajo la tutela de Manuel Pellegrini en el Betis y suma 37 partidos internacionales con Marruecos, aunque no es la única baja de última hora que el campeón de África lamenta para el Mundial 2026. También perdió a un zaguero central de la Premier League.

Aunque en rigor, descendió a la Championship junto al West Ham United. La referencia es para Nayef Aguerd, quien tampoco podrá ser tenido en cuenta para esta competición. Eso sí, el reemplazante del marcador de los Martilleros ya fue escogido.

Nayef Aguerd en acción por el West Ham United esta campaña. (Julian Finney/Getty Images).

De hecho, tuvo minutos en el amistoso frente a los noruegos: Marwane Saadane, quien milita en Al-Fateh de Arabia Saudita. Así las cosas, el cuadro marroquí que fue cuarto lugar en Qatar 2022 completó su nómina, pero lamenta un par de ausencias muy dolorosas.

Marwane Saadane en acción en el 1-1 frente a Noruega. (Vincent Carchietta/Getty Images).

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