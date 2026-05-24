Terminó la temporada 2025-26 de la Premier League. Quiénes descendieron y quiénes van a copas internacionales a continuación.

Este domingo 24 de mayo se disputó la última fecha de la Premier League 2025-26. El título ya lo había conquistado Arsenal hace solo unos días, así que la atención estaba en la zona de copas y el descenso.

Además del campeón, Manchester City, Manchester United, Aston Villa y Liverpool confirmaron sus pasajes a la Champions League. Por su parte, Bournemouth y Sunderland van a Europa League y Brighton a la Conference.

Duro fue el golpe que recibió Chelsea, que cayendo justamente contra Sunderland, quedó fuera de la clasificación por solo un punto. No jugarán torneos internacionales en la próxima temporada.

En la zona roja de la tabla de posiciones, Burnley y Wolverhampton ya habían firmado su descenso. Faltaba confirmar al tercer relegado. Terminó siendo West Ham, que fue condenado tras la victoria del Tottenham sobre Everton.

Pese a su triunfo contra Leeds en la última fecha, West Ham perdió la categoría | Getty Images

Lo que dejó la última fecha de la Premier League 2025-26

La última jornada de la Premier League 2025-26, disputada en su totalidad este domingo 24 de mayo, dejó también otros momentos a destacar. Pep Guardiola dijo adiós al Manchester City en la derrota contra Aston Villa.

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“No es bueno que en una organización haya personas por muchos, muchos años. Es bueno sacudir, moverse, tener caras nuevas… es realmente bueno para todos”, fue la explicación del DT a su salida.

Además, Liverpool se despidió de Mohamed Salah, goleador histórico del club en Premier League, quien ya había hecho pública su salida para este fin de campaña.

Así quedó la tabla de posiciones final de la Premier League 2025-26

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