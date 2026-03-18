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Copa Africana de Naciones

Secretariado marroquí: la Copa Africana de Naciones se define desde el escritorio y tiene nuevo campeón

Antes se decía que en noventa minutos de juego, todo podía pasar. Ahora, hay que esperar semanas y los resultados pueden cambiar.

Por Jose Arias

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Escritoriazo marroquí.
© Montaje IAEscritoriazo marroquí.

Es verdad que en Chile algunos equipos se han aprovechado de la secretaría para sacar beneficios futbolísticos. En ese sentido, el deporte se convierte, muchas veces, en un tribunal. Pero, jamás al nivel de lo sucedido en la Copa Africana de Naciones.

El evento más importante a nivel de selecciones en el continente africano se ve envuelto en la polémica. Esto, después de que la CAF anulase el triunfo de Senegal en la final y, en su lugar, le otorgase la copa a Marruecos, el anfitrión.

Esto ocurre tras el abandono que hizo el equipo senegalés en los últimos minutos de juego, cuando un penal más que sospechoso fue cobrado a favor de los anfitriones. Los jugadores, hartos de un arbitraje completamente parcial, se retiraron de la cancha.

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Volvieron y ganaron

Pero, no quedó allí la historia, que sería lo más fácil. Sadio Mané convenció a sus compañeros de volver al campo de juego y afrontar el destino. Finalmente, Brahim Díaz cobró la pena máxima y, con la intención de hacer una panenka, terminó regalándola a las manos del portero de Senegal, equipo que a la postre consiguió un gol y se coronó campeón.

Pero, este martes, en una decisión histórica, la CAF declaró admisible la denuncia de la Federación de Fútbol de Marruecos y dio por campeón al equipo del Magreb. De esta forma, a través de un escritoriazo, los del norte de África se coronan campeones.

“La conducta de la selección de Senegal entra dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones”, señalaron desde la entidad máxima africana, decretando el 3-0 a favor de los locales. Esto sí que es ganar por secretaría.

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A este gran jugador le quitaron la Copa Africana de Naciones | Getty Images

A este gran jugador le quitaron la Copa Africana de Naciones | Getty Images

En resumen…

  • La CAF anuló el triunfo de Senegal y otorgó el título a Marruecos.
  • El jugador Sadio Mané convenció a su equipo de retomar el partido tras retirarse.
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  • La resolución aplica un marcador de 3-0 por abandono según el reglamento oficial.
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