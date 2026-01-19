Una de las finales más épicas y polémicas de los últimos tiempos fue la que se vivió en Rabat, donde pese a tener todo a su favor, con trampas incluidas, Marruecos no pudo ganar la Copa Africana de Naciones tras perder por 1-0 con Senegal.

Y no sólo por el cuestionable arbitraje del congolés Jean Jacques Ngambo Ndala, pues en redes sociales se pudo ver cómo los pasapelotas locales le robaban las toallas al arquero rival Edouard Mendy, lo que provocó una reacción que se convirtió en viral.

A pesar de todas las cuestionables acciones que realizó Marruecos para intentar ganar la Copa Africana, al no conseguir el trofeo, no tuvieron mejor idea que estampar una demanda en contra de la FIFA, donde lo increíble es que le acusan de perjudicarlos en la Final.

Marruecos demanda a FIFA tras perder Copa Africana

Por medio de un comunicado oficial, la Federación de Fútbol de ese país anunció que tomó acciones legales contra el ente rector del balompié mundial y la Confederación Africana, por considerar que la actitud del plantel de Senegal les afectó.

“La Real Federación Marroquí de Fútbol anuncia que emprenderá acciones legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la FIFA en relación con la retirada de la selección senegalesa de la final contra Marruecos y los acontecimientos posteriores a la decisión del árbitro”, indicó el organismo.

“Esto afectó significativamente el desarrollo normal del partido y el rendimiento de los jugadores”, argumentan desde el subcampeón continental, obviando todas las artimañas que usaron en su país para perjudicar a sus rivales en el torneo.

¿Contra quiénes jugarán en el Mundial 2026?

Marruecos forma parte del Grupo C de la Copa del Mundo en Norteamérica, donde su debut será ante Brasil el sábado 13 de junio, luego enfrentarán a Escocia el viernes 19 y cierra ante Haití el miércoles 24.

Así fue la definición ante Senegal