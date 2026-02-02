Casi al filo del cierre del libro de pases de la Liga de España hubo una contratación sorpresiva en Real Betis, que suma a un jugador clave para Manuel Pellegrini.

El Ingeniero aprobó el arribo del volante español Álvaro Fidalgo, quien a sus 28 años ha hecho gran parte de su carrera en América de México, donde fue dirigido por el actual DT de Colo Colo, Fernando Ortiz.

El mediocampista quería volver a su país para tener la chance de jugar en un equipo importante, tras sus pasos por Majadahonda, Real Madrid Castilla y Castellón.

Álvaro Fidalgo está feliz en Real Betis

Álvaro Fidalgo habló en su llegada a Sevilla, donde será parte de un equipo que sigue en competencia en La Liga, la Copa del Rey y la Europa League.

“Es un club también muy importante, con un proyecto muy importante. Sé a dónde voy. Desde los 14 años, cuando me fui a la cantera del Real Madrid, he tenido una competencia máxima. La mayoría de los jugadores con los que estuve juegan ahora en Primera o Segunda. Estoy preparado para todo. Me considero un jugador de equipo cien por cien”, explicó.

Álvaro Fidalgo fiirmó hasta 2030 en Betis.

“Estoy contento. Vienen cosas importantes para mí. Estoy con ganas e ilusionado”, agregó Fidalgo sobre su arribo a Betis.

Luego, detalló los motivos que lo llevaron a cambiar a América por Betis: “la decisión es mía, me entendieron y ayudaron. Sabían que quería dar el paso a Europa, tenía esa espinita clavada y necesitaba vivirlo. Me sale decir lo siento, he querido hacer las cosas de la mejor manera. Es una decisión muy personal”.

“El momento de dar el paso lo tenía decidido desde el verano pasado. Quería volver a Europa. Lo tuve muy claro después de perder la final de la copa”, cerró.

