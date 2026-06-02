La "selección más anfitriona de la historia" quiere demostrar que la localía pesa. Para eso, primero buscará pasar la fase de grupos.

Datos principales

Confederación: Concacaf

Apodo: el Tri, el Tricolor.

Ranking FIFA: 15°.

Grupo en el Mundial: A (República Checa, Sudáfrica y Corea del Sur)

¿Cómo clasificó al Mundial?

México es una de las selecciones anfitrionas del Mundial 2026.

Calendario y estadios en los que juega

México vs. Sudáfrica (jueves 11 de junio, 15:00 hrs, Estadio Azteca, Ciudad de México). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. México vs. Corea del Sur (jueves 18 de junio, 22:00 hrs, Estadio Akron, Guadalajara) Transmite: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. México vs. República Checa (miércoles 24 de junio, 21:00 hrs, Estadio Azteca, Ciudad de México). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

Kilómetros a recorrer durante la Fase de Grupos: 920 kms. (Ciudad de México-Guadalajara-Ciudad de México).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 52,4%

Llegar a cuartos de final: 22,2%

Llegar a semifinales: 7,7%

Llegar a la final: 3,8%

Ser campeón: 1,2%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

A los cuartos de final. Gemini, Inteligencia Artificial de Google, cree que el Tri conseguirá un pase histórico, igualando las marcas conseguidas en 1970 y 1986. Para eso, México conseguirá un solvente paso por la fase de grupos.

Para la IA, el cuadro local empezará con el pie derecho ante Sudáfrica (“una inyección de adrenalina brutal”), para luego igualar en el segundo duelo ante Corea del Sur (“partido de golpe por golpe”). Finalmente, los mexicanos conseguirán la cima del Grupo A gracias a una victoria ante República Checa (“triunfo muy sufrido”).

Gracias a su clasificación, la Inteligencia Artificial cree que no tendrán problemas para el cuarto partido, en dieciseisavos de final, donde contarán con el apoyo de un Estadio Azteca probablemente lleno. Luego, gracias al mismo efecto de localía, podrán superar los octavos de final. El techo será el sexto partido.

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El plantel de México

Porteros:

– Raúl Rangel (Chivas)

– Carlos Acevedo (Santos)

– Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Defensas:

– Israel Reyes (América)

– Jorge Sánchez (PAOK)

– César Montes (Lokomotiv)

– Johan Vásquez (Genoa)

– Edson Álvarez (Fenerbahçe)

– Jesús Gallardo (Toluca)

– Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas:

– Álvaro Fidalgo (Betis)

– Brian Gutiérrez (Chivas)

– Erik Lira (Cruz Azul)

– Luis Romo (Chivas)

– Gilberto Mora (Tijuana)

– Luis Chávez (Dinamo Moscú)

– Obed Vargas (Atlético de Madrid)

– Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Delanteros y extremos:

– Roberto Alvarado (Chivas)

– César Huerta (Anderlecht)

– Julián Quiñones (Al-Qadisiya)

– Alexis Vega (Toluca)

– Armando González (Chivas)

– Guillermo Martínez (Pumas)

– Santiago Giménez (AC Milan)

– Raúl Jiménez (Fulham).

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Jugador estrella: Raúl Jiménez

Una fractura de cráneo en 2020 pudo terminar con su carrera e, incluso, comprometer su vida. Sin embargo, la resiliencia es algo que Raúl Jiménez conoce muy bien y salió adelante. Sucedió mientras estaba en el Wolverhampton, equipo de la Premier League al que llegó tras pasos por el Atlético Madrid y el Benfica. Actualmente, milita en el Fulham, donde ha demostrado ser un delantero de calidad, de esos que no perdonan.

Si analizamos su peso dentro del combinado azteca, podemos decir que es irremplazable. No solo por su biotipo, sino también porque aporta una lectura de juego invaluable. Funciona como un pivote que sabe aguantar el balón de espaldas, arrastrar marcas y asistir a los extremos. Cada pelotazo desde el fondo lo busca a él. Su experiencia europea le entrega, además una mezcla de técnica, pausa y visión a México, algo que ningún otro delantero de ese país logra replicar con la misma madurez.

Con la camiseta azteca su historial está plagado de momentos épicos. En México nadie olvidará nunca su milagrosa chilena ante Panamá en 2013 o la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Campeón de la Copa Oro y mundialista en Brasil, Rusia y Qatar, Raúl Jiménez aterriza en la cita de 2026 asumiendo el rol de veterano ilustre. En su propia casa, el atacante buscará exprimir su jerarquía para guiar a México a dar el salto definitivo ante su afición. De seguro brillará.

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Raúl Jiménez es el con más experiencia arriba | Getty Images

Jugador a seguir: Gilberto Mora

Con tan sólo 17 años, Gilberto Mora le da una frescura y una fantasía juvenil al equipo que refresca. El volante del Tijuana debutó con apenas 16 años en la Primera División de su país y desde entonces está llamado a ser una de las grandes estrellas del fútbol azteca.

Este “Lamine Yamal mexicano” cuenta con una desfachatez que impregna de novedad a un equipo con bastantes jugadores expertos. Un episodio lo resume bien: se dice que en la Copa de Oro 2025, se acercó a los más grandes del Tri y les dijo “pásenme todas las pelotas a mí, yo sé qué hacer”. No estuvo lejos de su promesa y fue el jugador más destacado de aquella competición

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Técnico: Javier Aguirre

Si hay una palabra que puede definir al Vasco, Javier Aguirre, esa sería “pragmatismo”. El DT de México es de los que prefiere ganar por 1-0 que montar un espectáculo. Es esa capacidad de amarrar resultados lo que ha hecho que cada vez que un equipo necesita de forma urgente “salvarse”, lo llaman. Ya pasó en el Tri, en el Atlético Madrid, el Osasuna, el Leganés y el Mallorca.

Este será el tercer Mundial de Javier Aguirre. Ya disputó los de 2002 y 2010, llegando en ambas ocasiones a octavos de final.

Además, es uno de esos DT que se gana el cariño de sus dirigidos. Por algo se le conoce como un gran motivador y se sabe que se ha ganado el total respeto del vestuario azteca.

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Posible 11

Mejor participación de México en los Mundiales

A sabiendas de que México será el primer país en recibir tres Copas del Mundo, hay que decir que el Tri nunca ha desaprovechado la oportunidad de demostrar que la localía vale. Los dos mundiales anteriores donde oficiaron de anfitriones fueron sus mejores participaciones históricas.

Comparando México 70′ y 86′, se puede llegar a la conclusión que fue el último Mundial de local, el mejor de los cuates. Esto, no solamente porque contaban con Hugo Sánchez, el jugador más de élite con el que ha contado el Tri. Sino que, también, porque se despidieron del torneo sin haber perdido un solo partido.

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¿Cómo es eso? Tras una primera fase en la que le ganaron a Bélgica y a Irak y empataron con Paraguay, los mexicanos hicieron un tremendo partido ante Bulgaria en octavos. En aquel encuentro, Manuel Negrete hizo uno de los goles más lindos de los mundiales, con una tijera al borde del área que desató la alegría del Estadio Azteca. Finalmente, el Tri empató con Alemania Federal en cuartos, quedando fuera en la tanda de penales (4-1).

Jugador histórico destacado: Hugo Sánchez

Cinco veces Pichichi con el Real Madrid, Hugo Sánchez fue realmente un delantero de temer. En la Selección Mexicana, jugó tres mundiales, alcanzando un hito en 1986, al quedar sexto con el Tri. Además, alcanzó un mítico subcampeonato de la Copa América 1993.

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Era un acróbata y un definidor a primer toque. Este “Pentapichichi”, formado en la cantera de los Pumas de la UNAM, tocó el cielo en Europa, siendo parte de un equipo que ganó todo. En la Selección, no contaba con la “Quinta de Buitre” (nombre con el que se conoció a los jugadores del Real), pero aún así, muchas veces se echó el equipo al hombro e hizo avanzar a su Selección.

Actualmente, Hugo Sánchez cumple tareas de comunicador en México, donde ha sido uno de los comentaristas insignes de cadenas televisivas. Además, fue parte de la campaña “La ola sí, el grito no”, que pretende desterrar la costumbre mexicana cuando el portero va a sacar desde el fondo.

Un verdadero crack, Hugo Sánchez | Getty Images

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¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de México?

Evidentemente, una de las grandes fortalezas de México es su localía. El cuadro cuate jugará dos de sus partidos de fase de grupos en el Estadio Azteca, donde la altitud y el aforo de 87 mil personas pueden ser un factor psicológico importante.

Además, este equipo cuenta con otra fortaleza “escondida”. Resulta que Rafa Márquez, el mítico defensa mexicano, es parte del staff de Javier Aguirre, actuando como Técnico Auxiliar. Su experiencia mundialista y su carrera de tintes internacionales lo posiciona como un referente en la banca, que podrá transmitir toda su sabiduría.

Una de sus debilidades más latentes es la tremenda dependencia que tiene México en delantera. El cuadro cuate necesita de que Santiago Giménez ande en sus buenos días para traducir sus ataques en goles. Si bien sus otros delanteros pueden cubrir de buena manera el puesto, el Bebote tiene un olfato de gol sin comparación.

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Datos freak del Tri

El duelo ante Sudáfrica será, por primera vez en la historia, un partido inaugural que se repite en la misma fecha. Así es, el 11 de junio de 2010, los Bafana Bafana y México jugaron el duelo inaugural en el Soccer City de Johanesburgo, lo que se repetirá en la misma fecha, claro que del 2026. Y para agregarle sabor, México tendrá el mismo técnico que tuvo en aquella ocasión. Hablamos del Vasco Aguirre, que ya dirigió en Sudáfrica 2010. Ahora sólo falta que aparezca un golazo como el de Tshabalala.

¿Qué récords puede romper esta Selección?

México se transformará en el primer país en ser anfitrión de tres Copa del Mundo. Ya lo hizo en 1970, 1986 y lo hará este 2026. Como consecuencia de esto, el Estadio Azteca se transformará en el primer recinto en recibir tres partidos inaugurales del Mundial.

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