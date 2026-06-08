“Que fuerte imagen”:Uzbekistán sufre con la seguridad y protagoniza insólito momento a horas del debut por el Mundial

La selección europea fue abordada por el operativo de seguridad y ni su entrenador Cannavaro ni su máxima figura Khusanov se salvaron de las revisiones

Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial 2026. En está ocasión Estados Unidos, México y Canadá serán los protagonistas de la organización del máximo torneo a nivel de selecciones.

Por lo mismo, se despliega un amplio operativo de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente. En el caso de Estados Unidos se informó que estará el FBI, junto con equipos expertos en desactivar bombas y las unidades de armas y tácticas especiales, más conocidos como SWAT.

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Incluso se sumarán el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) para la revisión antes, durante y después de los partidos. Por lo que serán 39 días de alta complejidad.

El tema es que este lunes se disputa uno de los últimos amistosos entre Países Bajos y Uzbekistán en el Ichan Stadium de New York. Lo que reflejó que ni los protagonistas del Mundial se salvan de la estricta seguridad.

Extrema seguridad para el Mundial 2026: ni entrenadores ni jugadores se salvaron

Según se apreció en la transmisión de ESPN, el plantel de Uzbekistán estuvo retenido por varios minutos bajo la minuciosa revisión. Incluso aparecieron perros anti droga y detectores de metales.

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“Mira cómo tienen que mostrar las cosas. ¿Te imaginas si le hacían esto a Maradona? Mira el rope si te llega a ladrar, imagínate Posho. Es terrible está situación”, comentó Óscar Ruggeri en plena transmisión de la señal deportiva. “Es una imagen muy fuerte, imagínate esto cuando sea un partido oficial”, agregó la periodista Morena Beltrán.

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En el registro se apreció como el entrenador Fabio Cannavaro fue el primero en ser revisado. Lo que tomó por sorpresa al campeón del Mundo con Italia en 2006 y que ahora dirige a Uzbekistán. Tras ello, le tocó a los jugadores y hasta Abdukodir Khusanov del Manchester City tuvo que sacar sus pertenencias para mostrar que no portaba nada extraño.

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De esta forma todo indica que las medidas de seguridad seguirán y no se descarta que está imagen se repita para el 11 de junio cuando en el Estadio Azteca comience finalmente el Mundial con el partido entre México y Sudáfrica a las 15:00 horas.

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