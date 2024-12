Fabio Cannavaro es considerado uno de los mejores defensores de la historia del fútbol italiano y se destacó por su inteligencia táctica, capacidad de liderazgo e incluso demostró que pudo frenar a los delanteros más peligrosos.

En su carrera ha pasado por clubes de élite como el Parma, la Juventus y el Real Madrid, y alcanzó la cima del fútbol mundial al ganar el Balón de Oro en 2006.

Su logro más grande fue liderar a la selección italiana hacia la victoria en la Copa del Mundo de ese mismo año. Con una carrera llena de éxitos, Cannavaro es recordado como una leyenda del fútbol mundial.

¿El mejor de la historia? Cannavaro elige a un argentino

Hace algunos años en 2020, en plena época de pandemia, cuando los live de instagram eran de los pocos panoramas entretenidos que se podían ver en cuarentera, varios fueron los futbolistas que se sumaron a esta tendencia y Cannavaro fue uno de ellos.

En Italia, Il Capitano, armó una grata charla de fútbol con el lateral del Real Madrid, Marcelo, al que le aseguró sin tapujos, a quien considera como el mejor de la historia:

“Para mí, Maradona fue el mejor de todos, y Ronaldo Nazario ha sido el único que se acercó a Diego. Yo lo he vivido contra Ronaldo en el 97, que estaba a tope. Ya ahí se hablaba de él y era impresionante, madre mía, te fulminaba”.

Marcelo, por su parte, tuvo que responder una de las preguntas de la década, que, incluso, los seguidores pedían en el chat de la transmisión ¿Leo Messi o Cristiano Ronaldo?

“Es una pregunta para joder a todos los que jugaron fútbol. Tú no puedes decir quién es mejor, te puede gustar más uno que otro. Cada uno tiene sus cosas, yo jugué 10 años con Cristiano y te da una motivación que nunca me la dio nadie. Hablamos de dos fenómenos. Messi está parado, agarra el balón y te liquida en segundos. Pero no puedes andar preguntándole a todos quién es mejor”,cerró el brasileño.

Cannavaro reconoce a Ronaldo la foto junto a Maldini: “Tuve miedo…”

Fabio Cannavaro conversó con Ronaldo Nazário a través de un entretenido Live de Instagram. El defensa italiano y el atacante brasileño recordaron su particular enfrentamiento en el torneo amistoso de Francia 97.

“Recuerdo cuando nos conocimos el 97 el primer partido. El DT Cesare Maldini, el padre de Paolo, que descanse en paz, nos dijo antes del duelo ‘hoy Fabio vamos a ver si realmente es el fenómeno’. Él tenía mucha confianza en mí”, dijo Cannavaro.

Agregó que “en esa época si te recuerdas se jugaba al hombre, yo te marcaba así. Ahí de ese partido viene la foto mía, los dos con Paolo. Maldini va a la pelota y yo a tu pie. Al final del partido cuando llego al lado del entrenador lo miro y le digo: ‘tengo miedo, este es el verdadero fenómeno, porque va muy fuerte’. Y me responde: tienes razón”.

Por otro lado, los históricos futbolistas campeones del mundo con sus respectivas selecciones debatieron sobre la eterna discusión de quién es el verdadero Ronaldo: O Fenomeno o CR7.

“Enviaron muchas preguntas que hablan de Cristiano Ronaldo, y te das cuenta que ganó lo imposible. Pero suelo escuchar que tú eres el verdadero Ronaldo”, sostuvo el italiano.

“Debe de ser molesto para Cristiano que digan que soy el auténtico Ronaldo. Las personas no pueden ser comparadas. Cristiano permanecerá en la historia del fútbol por los goles y por la continuidad que ha logrado. Quedará como uno de los mejores. Él, Messi y otros”, sentenció el brasileño.