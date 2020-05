Fabio Cannavaro: "Para mí, Maradona fue el mejor de todos, y Ronaldo Nazario ha sido el único que se acercó a Diego"

En época de encierro y cuarentena, los lives de Instagram entre grandes jugadores es pan de cada día.

En Itali, Fabio Cannavaro armó una grata charla de fútbol con el lateral del Real Madrid, Marcelo, al que le aseguró quién es el mejor de la historia.

"Para mí, Maradona fue el mejor de todos, y Ronaldo Nazario ha sido el único que se acercó a Diego. Yo lo he vivido contra Ronaldo en el 97, que estaba a tope. Ya ahí se hablaba de él y era impresionante, madre mía, te fulminaba"

Marcelo por su parte, se refirió a la pregunta de la década ¿Messi o Cristiano Ronaldo?

"Es una pregunta para joder a todos los que jugaron fútbol. Tú no puedes decir quien es mejor, te puede gustar más uno que otro. Cada uno tiene sus cosas, yo jugué 10 años con Cristiano y te da una motivación que nunca me la dio nadie. Hablamos de dos fenómenos. Messi está parado, agarra el balón y te liquida en segundos. Pero no puedes andar preguntándole a todos quién es mejor", cerró el brasileño.