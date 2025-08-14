El fútbol es un deporte impredecible. Cada año, muchos jóvenes futbolistas son obligados a dejar sus clubes por decisión del director técnico de turno. Aunque para algunos esto puede significar el fin de su carrera, para otros desechados es una nueva oportunidad en otro club, demostrando que el destino de un jugador nunca está escrito.

Un claro ejemplo es el de Mauro Germán Camoranesi Serra, más conocido como Mauro Camoranesi, ex jugador ítalo-argentino que fue campeón del mundo con la “Azzurra” en Alemania 2006 y que antes de alcanzar la gloria tuvo un breve paso por el club chileno, Santiago Wanderers, donde increíblemente fue desechado.

De rechazado en Waderers a campeón del Mundo con Italia:

Corría el año 1997 y luego de su debut en Aldosivi en Argentina y Santos Laguna en Mexico, Camoranesi llegaba a Valparaíso a probarse en el conjunto de Santiago Wanderers , en aquel entonces el técnico era Jorge Luis Siviero, ex futbolista uruguayo y quien brillara en Chile defendiendo la camiseta de Cobreloa.

ver también Campeón del mundo pone a Salas al nivel de Romario: ＂Hacía cosas que muy pocos podían hacer＂

Mauro en ese momento estaba sin club y realizó la práctica en el conjunto caturro, y si bien el propio Camoranesi recuerda en los últimos años que “hizo bien la prueba”, defiende la decisión del entonces DT charrúa al señalar que “hubiese hecho lo mismo”.

En 2018, en entrevista con Al Aire Libre de Cooperativa, el ex jugador de la Juventus recordó este episodio, agregando que: “Venía de 2 meses de inactividad y faltaba poco para que empezara el campeonato, creo faltaban 10 días, y yo no estaba listo para jugar, por eso siempre le doy la derecha al técnico” .

Tras ser rechazado en Wanderers, Mauro Camoranesi inició una gran carrera que lo llevó a defender y ganar la Copa del Mundo con Italia el 2006. (Foto: Shaun Botterill/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, en la misma entrevista reconoce que le habría gustado jugar en Wanderers, señalando: “Me hubiera gustado mucho jugar ahí, pero bueno, no se dio”.

Tras su rechazo en Chile, Camoranesi llegó a otro Wanderers, a Montevideo Wanderers de Uruguay, de ahí partiría a Argentina y México hasta dar el salto definitivo a Europa, llegando al Hellas Verona en el año 2000 y posteriormente el 2002 a la Juventus , donde se mantuvo como jugador hasta la campaña 2009-10. Finalmente, cerraría su carrera en Racing Club el 2014 tras breves pasos por el Stuttgart de Alemania y Lanús.

En la Vecchia Signora levantó dos Supercopas de Italia, además de la Serie A del 2002-03, la recordada Serie B del 2006/07 y obviamente con Italia, su nueva selección, la Copa del Mundo de Alemania 2006.

Publicidad

Publicidad