Ya van 15 años desde que Marcelo Salas decidió retirarse del fútbol. En 2008, tras una larga carrera de 15 años jugando como profesional, uno de los delanteros más prolíficos que ha dado nuestro fútbol le puso punto final a su carrera, para luego de eso comenzar su carrera como dirigente, que actualmente lo tiene en Deportes Temuco.

Pero pese al tiempo que ha pasado, todavía se le sigue recordando al Matador. Y prueba de eso es lo dicho por un ex campeón del mundo, Mauro Camoranesi, que se coronó con Italia en 2006, acerca de sus jugadores favoritos a lo largo de su dilatada carrera.

Ahí, en declaraciones a ESPN meses atrás y recordadas por La Tercera, no dudó. Eligió a Marcelo Salas dentro de se grupo de grandes jugadores con los que le tocó compartir. “Cuando llegue (a la Juventus) estaba el Matador Salas. Yo lo adoraba, fue un crack. Poco reconocido, pero era un crack. Hacía cosas en el área que yo le vi hacer a muy pocos jugadores”, contó.

“A Romario le vi cosas así. Tenía ese enganche cortito dentro del área y sacaba el golpe rápido, que te sorprendía. Romario lo tenia; el Matador me gustaba”, agregó Camoranesi.

No es la primera vez que contó algo así, ya que también lo hizo en TyC Sports hace un tiempo. “Me encantaba el Matador Salas, era un jugador que tenía picardía dentro del área, que me a mi me gustaba. Era pícaro e inteligente”, señaló en aquella ocasión”, contó.

Unas declaraciones que sorprenden, ya que Marcelo Salas fue víctima de varias lesiones en su paso por la Juventus y solo logró anotar cuatro goles en 32 partidos jugados en esas dos temporadas. Sin embargo, pese a los problemas físicos, fue capaz de deslumbrar a sus compañeros.

Tras ese paso, Salas volvió a Argentina para vestir por segunda vez la camiseta de River Plate. Un paso también tormentoso, ya que igualmente sufrió con los problemas físicos que arrastraba tras una larga y dolorosa carrera. Luego, volvió a la U, donde estuvo cuatro temporadas previo a colgar los botines.

¿Cuántos goles hizo Marcelo Salas por la Selección Chilena?

Marcelo Salas hizo 37 goles por la Selección Chilena. Por 12 años fue el máximo goleador de La Roja hasta que Alexis Sánchez lo sobrepasó en la Copa Confederaciones que se jugó ese año. Ahora también está por debajo de Eduardo Vargas en la lista.

¿Cuántos goles hizo Marcelo Salas en su carrera?

Marcelo Salas anotó 214 goles en 474 partidos jugados a nivel de clubes. Posee una media de un gol cada dos partidos, demostrando su efectividad como goleador. Además, dio 90 asistencias