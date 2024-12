Ronaldo Nazário, exfutbolista y leyenda del fútbol brasileño, considerado figura de clubes como el Real Madrid y el Barcelona, confesó lo que muchos fanáticos del balón pie esperaban.

El Fenómeno se decidió entre Maradona y Pelé, entregando argumentos por esta importante elección, entre dos leyendas que marcaron la historia.

Ronaldo confesó si prefiere a Maradona o Pelé

Hace algunos años, durante una actividad relacionada con las apuestas, el ex 9 respondió lo que muchos esperaban, al ser consultado a cuál de estas dos figuras prefiere: “Bueno, los dos, pero yo vi a Maradona, no a Pelé, así que Maradona”.

Luego de esto, el entrevistador dijo “Dijo Maradona, eh…”, a lo que Nazario en respaldo a su respuesta, explicó: “Sí, sí, no, soy muy sincero porque yo no vi casi nada de Pelé… estoy muy de acuerdo con todos los que han visto que ha sido el mejor, el más grande, pero no lo he visto“.

Añadiendo que: “No tengo muchos recuerdos de Pelé porque no es de mi generación, pero a Maradona lo vi casi por completo… no sé si es mejor uno que el otro, pero lo que vi, Maradona”.

La respuesta de la leyenda generó polémica, ya que la mayoría de los futbolistas suelen elegir a sus compatriotas y sorprendió eligiendo al ídolo argentino.

Hace algunos años durante una rueda de prensa, la leyenda de Brasil fue tajante en su respuesta y no dudó en elegir a “Bam-Bam”: “El mejor chileno con el que he estado es Zamorano. Estuvimos mucho tiempo juntos en el Inter. Para mí ha sido el mejor chileno de la historia“.

En el mismo contexto, tuvo palabras para Arturo Vidal y eligió la intensidad de juego que tiene El King: “Es un gran jugador que jugaría en cualquier equipo del mundo. No es titular absoluto en el Barcelona, pero cuando entra marca, tiene una intensidad increíble. Es un gran jugador y lo seguirá siendo”.

Nazario no deja de lado el humor y se tomó el tiempo de bromear con la posibilidad de que Alexis Sánchez pueda jugar en el Real Valladolid, club del que es presidente: “Yo creo que Alexis ha triunfado donde ha ido. Tiene muchísima calidad y si no triunfa en el Inter tiene abiertas las puertas del Valladolid para que venga y esté con nosotros”.