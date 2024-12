Hablar de Ronaldinho, es mencionar a uno de los futbolistas más talentosos de la historia, conquistó el deporte con su habilidad y carisma. Campeón de la Copa del Mundo en 2002 con Brasil, también ganó la Copa América en 1999 y la Liga de Campeones de la UEFA con el Barcelona en 2006.

Fue galardonado con el Balón de Oro en 2005 y sin duda, dejó una huella imborrable con su estilo de juego único entre los fanáticos e incluso sus colegas, con la magia que demostraba el campo de juego.

Su legado perdura como uno de los grandes referentes del fútbol mundial, pese a esto, dejó su grandeza de lado y eligió a quien es, para él, el mejor futbolista de la historia.

Ronaldinho elige al mejor futbolista de la historia

Dinho fue visto en un partido de los Brooklyn Nets, instancia en la que el equipo de la NBA aprovechó para hacer un video que se publicó en redes sociales, en donde el astro del fútbol lanzó la esperada respuesta.

La dinámica consistía en quedarse en silencio hasta escuchar el nombre del que considerara como el GOAT del fútbol.

ver también "Tiene una intensidad increíble...": Ronaldo el Fenómeno elige al mejor jugador chileno de la historia

La leyenda se tomó en serio la actividad y estuvo serio sin decir una palabra, mientras mencionaban a grandes como Neymar, Ronaldo, Franz Beckenbauer, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Johan Cruyff.

Publicidad

Publicidad

Incluso quedó en silencio al escuchar a Cristiano y a Messi, pero habló al escuchar a Pelé, reconociendo a su compatriota, Edson Arantes do Nascimento como el mejor futbolista de la historia.

Recordemos que el O Rei fue el primero y único en ganar, hasta el momento, tres Copas del Mundo. Y en entrevistas anteriores, Dinho al ser consultado por quienes lo inspiraron, no dudó en señalar al rey: “Mucha gente me inspiró… Pelé, siempre fue Pelé, nada que decir fue un jugador muy completo, él hacía todo… era una máquina, no tengo nada más que decir”.

Dinho confiesa que Pelé fue su inspiración en el fútbol – IMAGO

Publicidad

Publicidad

Una respuesta inesperada para muchos

Muchos esperaban que Ronaldinho eligiera a Messi, porque fue considerado su aprendiz e incluso su sucesor en el Barca, además de compartir tres temporadas en el club entre el 2005 y 2008, año en que La Sonrisa del Fútbol partió a italia con el Milan.