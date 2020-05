La verdad de Fabio Cannavaro: La copa que se ve en televisión cuando un equipo gana es la auténtica. Luego la FIFA por seguridad te da una copia. La que rompimos en Roma era una copia. Apenas llegar, la rompimos”

Italia ganó su cuarto Mundial de Fútbol en Alemania 2006 y una de las las historias más comentadas del fútbol tano, es que los jugadores campeones rompieron la preciada Copa cuando llegaron a Roma.

El capitán Fabio Cannavaro a través de su cuenta de Instagram aclaró el asunto.

“Te explico. La copa que se ve en televisión cuando un equipo gana es la auténtica. Luego la FIFA por seguridad te da una copia. La que rompimos en Roma era una copia. Apenas llegamos, la rompimos”, aseguró el ex defensor.

La leyenda italiana además comentó ciertas medidas que toma el ente rector del fútbol mundial respecto al trato que debe recibir el trofeo. “Los que no son campeones del mundo no pueden tocar la copa si no es con unos guantes blancos”, aseguró.

Incluso Cannavaro contó una simpática anécdota relacionada con el día que la Copa cambió de dueño. “Cuando debí entregar la copa a España en el Mundial de 2010, un miembro de seguridad me dijo que debía ponerme guantes para cogerla. Pero desde la FIFA le dijeron que yo podía tocarla sin guante”, cerró.