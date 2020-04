El entretenido live de Cannavaro y Casillas: “Tú serás el presidente de la RFEF y yo seré entrenador del Real Madrid”

Los live de Instagram ya son una tendencia entre los futbolistas para pasar la cuarentena del coronavirus. En ese sentido, el italiano Fabio Cannavaro y el español Iker Casillas compartieron uno para recordar buenos momentos y entretener a la gente.

En ese sentido, el italiano partió diciendo: "Tú vas a ser el presidente de la RFEF y yo creo que voy a entrenar al Madrid", señaló en tono bromista y que tuvo la respuesta de inmediato de Casillas: "a ver quién es el valiente que se pone ahí".

"Tengo que felicitar a Zizou. Cómo ha manejado el vestuario, el club, la afición... es un crack. Lo ha gestionado de manera espectacular (…) Me está sirviendo mucho entrenar en China, porque estoy mejorando mi sistema. La gente me va a pedir mucho por mi carrera como futbolista. Ahora tengo más confianza y cuento con mi método. Estoy listo para volver a Europa. Vamos a ver, porque el club está muy contento conmigo", complementó el defensor italiano.

Pero eso no fue todo, porque Cannavaro no dudó en mostras su apoyo al proyecto que lidera el portero español para asumir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "A ti no te gustan las cosas sencillas, a ti te gusta ser presidente de la RFEF", a lo que respondió Casillas: "Tenemos ideas nuevas, pero el nombre no gana las elecciones. Son complejas y saldremos a buscar los votos".

Pero eso no fue todo, porque el ex portero del Real Madrid le recordó su título en el Mundial de Sudáfrica 2010. "Te llamé para decir que ya estaba a tu altura", pero Fabio le respondió que no tiene un Balón de Oro, a lo que respondió el español “te lo dieron con los ojos cerrados".

Finalmente, el diálogo terminó con bromas: "Eres el mejor portero que he visto en mi vida", comentó Cannaro. Y respondió Iker "¿Cómo eres tan falso? Si decías que Gigi (Buffon) era el mejor".