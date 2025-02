Claudia Bavel estuvo presente nuevamente en el programa de Telecinco “De Viernes” en donde conversó sobre su relación con conocida estrella del fútbol lanzando una inesperada advertencia al deportista luego de la supuesta filtración de un vídeo íntimo de ambos.

La actriz de cine para adultos señaló que tuvo una relación con Iker Casillas, leyenda del Real Madrid y de la selección española con quien obtuvo la Copa del Mundo de 2010, y que él estaría en conocimiento de que el vídeo lo tendría un tercero.

La amenaza del video entre Claudia y Casillas

En el espacio, Claudia señaló que hay un registro de ambos teniendo intimidad y que sabe que el registro está en manos de otra persona.

“La información que tiene Iker en su poder es algo muy íntimo que deseo que no sea real que se ha difundido, porque sería un antes y un después”, señaló en el espacio, para luego agregar: “Hay que tener en cuenta que nosotros hemos sido pareja un año y medio y da margen a vivir cosas que son muy privadas en una relación, que no deberían ser difundidas de ninguna manera”.

“A mí me escribió una chica de Granada de la nada que, supuestamente, tiene el vídeo. Me mandó varias fotos de esas que se borran y me describió como es el vídeo, el lugar y todo. Que lo tenga en su poder no lo sé, pero sí lo ha visto”, agregando que esa mujer también tendría un romance con el exjugador.

Publicidad

Publicidad

ver también Iker Casillas rompe el silencio tras acusaciones de modelo de OnlyFans por supuestos mensajes

ver también Casi eliminado: Real Madrid sufre para conseguir agónica clasificación en Copa del Rey con juvenil héroe

“Decidimos en conjunto grabarnos. Se grabó con su teléfono porque a mí ese vídeo en mi móvil me daría miedo tenerlo, por si me lo roban o lo que sea. Pero yo le doy autorización, porque yo estoy ahí”, explicó la actriz.

Publicidad

Publicidad

La respuesta de Casillas

A través de un comunicado, el jugador señaló. “He dado instrucciones para que cualquier vulneración de mi intimidad y honor, venga de quien venga, y sea en el medio que sea, sea perseguida legalmente mediante las acciones civiles oportunas, reclamando los daños que estas conductas me hayan causado”.

“No todo vale para ganar audiencia. No todo vale para obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa”.