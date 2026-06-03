El mediocampista de Xolos de Tijuana tuvo un inolvidable paso por canchas chilenas y ahora verá acción en la próxima Copa del Mundo.

Dentro de los 1.248 futbolistas que están a disposición para participar del Mundial 2026, uno de ellos romperá una marca histórica. Pues será el único futbolista menor de edad en toda la competición, y hasta con permiso notarial debe contar.

Hablamos de un mediocampista cuyo nombre pisó con relativo éxito las canchas del fútbol chileno y deslumbró a todos con su talento. La referencia es para Gilberto Mora, que con 17 años y siete meses será el jugador más joven de todo el torneo.

Si les suena el nombre del actual jugador de Xolos de Tijuana, es porque estuvo en nuestro país el año pasado, cuando defendió a México en el Mundial Sub 20, con acción tanto en el Estadio Nacional como en el Elías Figueroa de Valparaíso.

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Gilberto Mora, el jugador más joven del Mundial 2026

El volante fue titular en los cinco encuentros que disputó México en aquella cita en Chile. Anotó un doblete en el empate por 2-2 contra España en Ñuñoa y le dio el triunfo a su país en la victoria por 1-0 a Marruecos en la Ciudad Puerto, para entrar a octavos de final.

El aporte goleador de Mora duró sólo por la fase de grupos. En octavos de final no anotó en la goleada por 4-1 a La Roja en Valparaíso, y desapareció en la eliminación que sufrió a manos de Argentina por 2-0 en Santiago. Pero tras esto, vino la explosión.

Si bien ya supo ser campeón con el Tri en la Copa Oro 2025, se consolidó como un hombre de cambio en el esquema de Javier Aguirre, y fue así que pese a perderse la primera parte del año por lesión, se recuperó y hoy está de vuelta para hacer historia en el Mundial 2026.

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Es que en caso de sumar minutos en la cita planetaria, Gilberto Mora romperá un registro que data desde la primera Copa del Mundo de la historia, en Uruguay 1930, como el jugador mexicano más joven en jugar. La marca actual es de Manuel Rozas que participó con 18 años.

En síntesis

Gilberto Mora (17 años) será el único jugador menor de edad en disputar la Copa del Mundo.

jugador menor de edad en disputar la Copa del Mundo. El volante de la selección de México necesita un permiso notarial para poder participar.

para poder participar. Si juega, romperá un récord histórico de su país vigente desde el Mundial de Uruguay 1930.

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