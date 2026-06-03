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Mundial

Robot simula 10 mil veces los partidos del Mundial: arroja como campeón a España

España es la máxima favorita para ganar el Mundial en Norteamérica según el pronóstico que realiza Opta. Luego vienen Francia e Inglaterra.

Por Felipe Escobillana

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La Copa del Mundo comienza el 11 de junio
© Getty ImagesLa Copa del Mundo comienza el 11 de junio

Queda poco más de una semana para que comience el Mundial 2026 y empiezan las predicciones de la selección que va a salir campeón,

Según la proyección del Opta Supercomputer divulgada por theanalyst.com (Opta Analyst), que simuló 10 mil veces los encuentros del torneo norteamericano, quien se quedará con la corona que actualmente pertenece a Argentina es España.

Establecen que hispanos tienen un 16,1% de quedarse con el título mundial, el que significaría el segundo en su historia tras el conseguido en Sudáfrica 2010.

Desde Redgol te explicamos cómo interpretar las cuotas mundial y cuáles selecciones ofrecen el mayor valor en el mercado de ganador del torneo.

España y Francia son favoritos para el Mundial

España y Francia son favoritos para el Mundial

Francia e Inglaterra completan el podio

Dos europeos son los que siguen entre los favoritos a los españoles: Francia (13%) e Inglaterra (11,2%), antes de la aparición de los sudamericanos.

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Ahí es donde aparece Argentina (10,4%), luego otro europeo como Portugal (7%) y después Brasil (6,6%), quien será comandad por Carlo Ancelotti en la cita.

Más atrás aparece el tetracampeón (5%) y luego asoman algunas selecciones “revalación”, con bajo porcentaje: Colombia, Países Bajos, Noruega, Bélgica y Marruecos, que presentan probabilidades entre el 1,9% y el 3,6%.

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Otras selecciones relevantes que aparecen en el listado son Estados Unidos (1,2%), Uruguay (1,2%) y Ecuador (1,4%).

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