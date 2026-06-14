Así llegan ambas selecciones al esperado duelo por el Grupo F que se disputa este domingo.

Este domingo, Países Bajos y Japón se enfrentarán en el marco de la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, zona que también integran Suecia y Túnez.

Ambas selecciones llegan tras destacadas campañas en las Eliminatorias. Los neerlandeses clasificaron como líderes del Grupo G de la UEFA, mientras que los japoneses hicieron lo propio al terminar en el primer lugar del Grupo C de la tercera ronda de la AFC.

¿Dónde ver Países Bajos vs Japón?

El encuentro se disputará a las 16:00 horas de este domingo 14 de junio en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos.

La transmisión estará disponible a través de la señal abierta de CHV, en cable bajo DSports de DirecTV, mientras que en streaming estará disponible a través de Disney+ Premium, Paramount+ y DGO.

Posible formación de Países Bajos y Japón

Asi formaría Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijani Reijnders; Memphis Depay, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman

Países Bajos debuta este domingo en el Mundial 2026. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

ver también Pronósticos Países Bajos vs Japón: las claves para un partido con promesa de goles y una cuota sorpresa

Posible formación de Japón: Suzuki; Watanabe, Ko Itakura, Hiroki Ito; Doan, Tanaka, Kamada, Nakamura; Kubo, Ueda y Junya Ito. DT: Hajime Moriyasu

Japón busca hacer historia en EE.UU (Photo by Johnnie Izquierdo/Getty Images)

El historial de las escuadras en los mundiales

En Copas del Mundo, Países Bajos y Japón solo se han enfrentado una vez. Fue en la fase de grupos de Sudáfrica 2010, cuando los neerlandeses se impusieron por 1-0 gracias a un gol de Wesley Sneijder.

A nivel de amistosos, ambas selecciones registran otros dos antecedentes: una victoria de Países Bajos por 3-0 en 2009 y un empate 2-2 en 2013. De esta forma, los europeos mantienen una ventaja en el historial frente al conjunto asiático.

Países Bajos afronta su 13ª participación en un mundial y siempre se ha posicionado como una de las selecciones potentes y de temer en el torneo. Su mejor actuación ha sido la obtención del subcampeonato en tres ocasiones: Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010.

Mientras que en Qatar 2022 llegó a cuartos de final, pero cayó con Argentina en penales.

Japón, por su parte, disputa su octavo Mundial, incluyendo la edición de 2026. La selección asiática se ha consolidado como una presencia habitual en la cita planetaria, aunque hasta ahora nunca ha logrado superar los octavos de final, una marca que buscará dejar atrás en esta edición.

En Qatar cayó en octavos contra Croacia, donde tras empatar en cancha por la cuenta mínima, llegaron a los penales perdieron por 3 a 1.