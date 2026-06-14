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Mundial 2026

La polémica con el VAR en el Mundial 2026: los reclamos de Haití que encienden las redes

Dos manos y un planchazo son parte de la furia con los árbitros, que le costaron, al menos, un punto a Haití.

Por Cristián Fajardo C.

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Una de las manos que reclama Haití en el Mundial.
Una de las manos que reclama Haití en el Mundial.

Una polémica tiene encendida las redes sociales en el Mundial 2026, luego de la victoria de la selección de Escocia por 1-0 ante la selección de Haití, donde está en la mira el arbitraje.

Hubo dos situaciones que pudieron ser penal pero que no fueron consideradas por el árbitro argelino Mustapha Ghorbal ni por el VAR, donde no alertaron de situaciones irregulares.

Algo que con el correr de las horas se profundiza y costó el reclamo de la delegación de Haití, que pudo haber conseguido un empate en su regreso a la Copa del Mundo.

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Un planchazo al final del partido también está en la mira.

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Haití deja en la mira al VAR del Mundial

La selección de Haití quedó en llamas luego de ver las jugadas que le costaron, al menos, poder sumar un punto en su reestreno en el Mundial, pero que fue derrota 1-0 ante Escocia.

Primero, en el minuto 73, con una mano en el área de Grant Hanley que no fue alertada por el árbitro, pero tampoco por el VAR para una revisión más tranquila de la jugada.

Fue el mismo jugador del Hibernian quien fue protagonista de una mano que, en la repetición se vio aun más clara, pero que tampoco significó un llamado de atención para el juez.

Como si fuera poco, casi al final del partido vino otra polémica, donde esta vez fue Kenny McLean quien quedó en la mira, luego de llegar tarde para impactar a Josué Casimir, pero no fue expulsión.

Mira las polémicas jugadas:

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