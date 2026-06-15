España vs Cabo Verde: única opción dónde ver en vivo, transmisión por el Mundial 2026

Uno de los grandes candidatos para ganar la Copa del Mundo se estrena ante el debutante cuadro africano en el torneo.

Para los entendidos uno de los grandes candidatos para ganar el Mundial 2026 es España, equipo que debuta este lunes 16 de junio ante el débil conjunto de Cabo Verde.

El equipo de Luis de la Fuente es el flamante campeón de la Eurocopa y cuenta con una tremenda generación, por lo que apunta a repetir lo hecho en Sudáfrica 2010 y levantar su segunda Copa del Mundo.

Los españoles tienen enfrente a una de las selecciones más débiles que clasificó al torneo, de hecho, en marzo pasado jugó un amistoso con Chile y cayó por un contundente 4-2.

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¿Dónde ver el partido de España vs Cabo Verde por el Mundial?

El encuentro entre España y Cabo Verde abre los fuegos del Grupo H del Mundial en Atlanta y podrá ser visto por una sola alternativa en Chile, a partir de las 12:00 horas del país.

El partido entre españoles y africanos irá de manera exclusiva por la señal de DSports, dueña de los 104 partidos de la Copa del Mundo para el país. El compromiso irá por los canales 610 y 1610 de DirecTV.

España debuta ante Cabo Verde en Atlanta. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

Además, si lo quieres ver de manera online vía streaming lo podrás seguir por DGo. Este servicio lo puedes contratar por diferentes plataformas, como Amazon Prime Video o Paramount.

Formaciones de España vs Cabo Verde

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Baena, Oyarzabal y Ferrán.

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Costa, Pico, Paulo; Semedo, Pina; Mendes, Monteiro, Cabral; Dailon.