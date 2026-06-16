Arabia Saudita está acostumbrándose a debutar con sorpresas en los mundiales. Esta vez fue ante el Uruguay de Marcelo Bielsa.

Arabia Saudita consiguió, por segunda Copa del Mundo consecutiva, tener un debut sorprendente. Si en Qatar 2022 fue un triunfo ante Argentina, en el Mundial 2026 se trató de un empate ante el Uruguay de Marcelo Bielsa.

Otro Mundial más demostrando que el fútbol de Medio Oriente viene a decir muchas cosas en el futuro. Esta vez, los charrúas tuvieron que batallar con la garra histórica para conseguir una igualdad que, en la previa, no estaba en todos los cálculos.

Y, para más remate, el que puso el tanto de la victoria transitoria saudí, es un jugador que no tenía previsto llegar a lo más alto del fútbol mundial. Contrario a sus compañeros, Abdulelah Al-Amri jugaba por diversión.

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Lo descubrieron en medio del desierto

La historia de Abdulelah Al-Amri es particular por su salto al estrellato. Cuando pequeño, y al contrario de la mayoría de sus compañeros de selección, empezó chuteando balones en canchas de tierra. No fue parte de una academia costosa, como varios de los integrantes de los Halcones Verdes, sino que desplegó su talento en su propio pueblo.

Así lo descubrieron: Al-Amri era la estrella de un campeonato vecinal, Hawari como se les conoce en Arabia Saudita. En su natal Taif, la descocía en canchas de tierra y asfalto y fue allí que lo descubrió el gigante, Al-Nassr.

A partir de allí, comenzó su ascenso en el fútbol saudí. Y, finalmente, el que hacía goles entre palos improvisados en canchas vecinales derruidas, anotó el primer gol saudí en el Mundial 2026. La vida te da sorpresas.

El gol de Al-Amri | Getty Images

En resumen…

Arabia Saudita empató ante el Uruguay de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026.

empató ante el Uruguay de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026. El futbolista Abdulelah Al-Amri anotó el gol de la victoria transitoria saudí.

anotó el gol de la victoria transitoria saudí. El defensor Abdulelah Al-Amri fue descubierto por el club Al-Nassr en un torneo vecinal.