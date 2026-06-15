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Mundial 2026

Arabia Saudita vs. Uruguay: Horario y qué canal transmite EN VIVO y ONLINE el Mundial 2026

Los charrúas llegan al mando de Marcelo Bielsa en busca del triunfo en el estreno mundialista.

Por Franccesca Arnechino

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Arabia Saudita vs. Uruguay se enfrentan por el Grupo H del Mundial 2026.
© GeminiArabia Saudita vs. Uruguay se enfrentan por el Grupo H del Mundial 2026.

Uruguay y Arabia Saudita pondrán en marcha su participación en el Mundial 2026 cuando se enfrenten por la primera fecha del Grupo H, que también comparten España y Cabo Verde.

Los charrúas llegan tras una racha de cuatro partidos sin triunfos y buscará despejar las dudas en su estreno bajo el mando de Marcelo Bielsa. Mientras que los halcones verdes, sueñan con repetir la sorpresa que protagonizó ante Argentina en Qatar 2022 y partir con un resultado positivo en la cita planetaria.

En Jugabet un triunfo de Arabia Saudita paga 8.62 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 86.200. El empate paga 4.59 y la victoria de los charrúas 1.46.

Darwin Nuñez llega como la figura de Uruguay para enfrentar a Arabia Saudita – Getty

Darwin Nuñez llega como la figura de Uruguay para enfrentar a Arabia Saudita – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Arabia Saudita vs. Uruguay?

Arabia Saudita enfrenta a Uruguay este lunes 15 de junio, desde las 18:00 hrs de Chile, en el Hard Rock Stadium, Miami, por el grupo H de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo H del Mundial 2026

Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

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¿Quién ganará el partido por el Grupo H del Mundial 2026?

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En resumen…

  • Arabia Saudita vs. Uruguay jugarán por el Grupo H este lunes 15 de junio.
  • El partido comenzará a las 18:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium, Miami.
  • CHV, ESPN, DSports y Disney+ Premium transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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