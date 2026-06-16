En U. de Chile abordaron el llamado de los hinchas a no asistir al partido contra O'Higgins en modo de protesta contra la dirigencia.

U. de Chile se enfoca en el partido contra O’Higgins y el cierre oficial de la primera rueda de la Liga de Primera. Este jueves 18 de junio, el Bulla recibe al Capo de Provincia por la pendiente fecha 13.

Lamentablemente, la previa del partido se ha visto manchada por una inesperada polémica: el llamado de Los de Abajo a boicotear el partido en modo de protesta por el presente de Azul Azul.

Citando el escándalo del caso Sartor y hasta el rendimiento del plantel, la barra del Bulla hizo un llamado en redes sociales: “Que nadie ingrese al estadio. No compren entradas. Les pedimos a los abonados de Galería Sur, que en su mayoría somos nosotros mismos, que no asistan”.

Por su lado, los jugadores reaccionaron. En conferencia de prensa, Marcelo Morales manifestó que “va a ser muy lamentable, porque en este momento necesitamos el apoyo de ellos que nos alientan día a día“.

La hinchada de U. de Chile se manifiesta: llamaron a no asistir al partido con O’Higgins | Photosport

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Plantel de U. de Chile reacciona al boicot de la barra Los de Abajo

El jugador de U. de Chile recalcó que “los hinchas son muy importantes para nosotros“, aunque destacó que “nos centramos en el trabajo y sacar adelante esto. Ojalá de frutos para lo que queda del año“.

La venta oficial de entradas para el partido con O’Higgins inició el pasado jueves 11 de junio a través de Punto Ticket. Quedan entradas disponibles en todos los sectores del Estadio Nacional, salvo la visita.