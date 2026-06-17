El venezolano que tiene chances de salir de la U, tiene la gran chance de acomodarse en el puesto en el partido ante O'Higgins.

Universidad de Chile tendrá que mover la pizarra para la formación titular para el compromiso de la jornada del jueves, cuando tenga que recibir a O’Higgins en el Estadio Nacional.

Esto, porque en el entrenamiento en el Centro Deportivo Azul se sumaron dos importantes bajas, que estiran la lista de marginados con Charles Aránguiz: Franco Calderón y Lucas Assadi.

Con Matías Zaldivia todavía fuera de las citaciones, las puertas se le abren una vez más a Bianneider Tamayo, quien vive días de definiciones con una propuesta para volver a Unión Española.

El venezolano ha tenido pocos minutos en la U, pero se abre una última chance. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Tamayo de titular en la U ante O’Higgins

Bianneider Tamayo ha disputado 7 partidos con Universidad de Chile, considerando la Liga de Primera, la Copa de La Liga, además el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana, acumulando 373 minutos en la cancha.

Una cifra lejos de la esperada a principio de temporada, pero que en las últimas fechas tuvo más oportunidades con las lesiones de Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia, done hizo dupla con Franco Calderón.

Es justo este último el que ahora se suma a las bajas, por lo que, con Zaldivia todavía fuera, tendrá que hacer dupla con Ramírez, en una oportunidad de oro justo antes de la ventana de invierno en el mercado de fichajes.

Todo, por una posible opción de volver a préstamo a Unión Española, que busca nombres para el regreso a la Primera División, con el venezolano entre las opciones.

Unión Española espera por Tamayo en Primera B. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Unión Española espera por Tamayo: “Depende de la U”

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes preguntaron a parte de la dirigencia de Unión Española por el real interés en el jugador de Universidad de Chile, donde aseguran que Tamayo está dentro de las alternativas.

“Depende de la U, es lo que más queremos”, fue la respuesta que recibieron hace algunos días, dejando abierta la puerta de un regreso al estadio Santa Laura, donde ya estuvo en la segunda parte de la temporada 2025.

Por lo mismo, este partido ante O’Higgins puede marcar el futuro del venezolano, donde puede sumar puntos en la pelea de un puesto en la U, o definitivamente encaminar a una salida del CDA.