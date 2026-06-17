Gago adelanta que no va a dosificar contra O'Higgins y sostiene su convicción en la banca del Cuncho: está seguro que puede sacar el máximo rendimiento del plantel.

Universidad de Chile prepara el duelo pendiente de este jueves contra O’Higgins, por la Liga de Primera, partido previo al debut por Copa Chile frente a Santiago Wanderers el domingo. En rueda de prensa, el entrenador Fernando Gago compartió el convencimiento en su trabajo.

Consultado por la posibilidad de dosificar ante los celestes, el DT azul aseguró que no lo considera así, y que dejará que la misma competencia en los entrenamientos determine el once titular.

“No, creo en la competencia, entiendo que el fútbol es de momento, individuales y colectivos. Estoy convencido de lo que pueden rendir, llevarlos a su máximo potencial y en cada partido tenemos la ilusión de tener los mismos 39 minutos del ultimo partido, con intensidad, concentración“, dijo.

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Gago está seguro que la U va a mejorar

Fernando Gago agrega que el equipo está “con ganas de ir a buscar el partido y sostenerlo en el tiempo. La competencia es interna y natural“.

Gago asegura que puede llevar a la U al máximo rendimiento.

“¿Se puede mejorar? Hay un montón de cosas para hacer y crecer, si ganamos mañana quedamos terceros con 15 partidos por jugar. Queda un montón. En eso nos tenemos que enfocar y tener compromiso con la institución“, expone el DT.

El DT del Chuncho explica que “hubo partidos donde no tuvimos posesión y fue de los que más situaciones de ataque tuvimos. A veces es contradictorio tener la pelota y ganar. Quiero que mis equipos dominen, pero también dependiendo de como juega el rival“.

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Gago sentencia que “si el equipo rival deja espacio podemos ataca y tener situaciones. A partir de eso hubo partidos en que los primeros tiempos no fueron buenos y el segundo sí. Necesitamos tener la misma intensidad y concentración durante el mayor tiempo posible independiente si es el primero o el segundo tiempo. Hay partidos que en el primer tiempo no me gustó el equipo. Hay momentos en que tenemos que sufrir, o que el rival puede tener un mejor día, pero siempre hay que insistir en ganar”.

Resumen:

-Fernando Gago: el entrenador prepara el duelo de Universidad de Chile ante O’Higgins.

-Santiago Wanderers: rival del equipo en su debut por Copa Chile el domingo.

-15 partidos le restan al club, pudiendo quedar terceros si ganan este jueves.