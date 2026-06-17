Luego de que su representante aseguró que la U compraría el pase para luego ser vendido al extranjero, se complicó el escenario.

Universidad de Chile se prepara para abrir la ventana de invierno en el mercado de fichajes, donde a la espera de refuerzos también se tomarán decisiones de salidas del plantel.

Algo que será conversado esta jornada, cuando en la reunión de directorio se reúna la comisión fútbol de Azul Azul, para revisar los casos que pueden dejar el camarín bullanguero.

Uno que se encaminaba a un futuro lejos del Centro Deportivo Azul es Lucas Romero, luego de que su representante aseguró que la U compraría el pase para venderlo automáticamente al extranjero.

Algo que, con el correr de los días, quedó como una idea al viento, porque aseguran que desde la dirigencia que lidera Cecilia Pérez no han recibido ofrecimientos por el paraguayo.

Lucas Romero debe tener una propuesta concreta para que la U tome la opción de compra. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Lucas Romero queda en el aire en la U

Fue el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, quien reveló la extraña situación que vive Lucas Romero en Universidad de Chile, descartando ofertas por su pase desde el extranjero.

“Lucas Romero no ha llegado nada a la U, son cosas del representante, pero dicen que van a esperar. Que no hay nada de Juárez ni de Olimpia, no que vaya ser compañero de Tim Payne”, explicó.

En ese sentido, deja en claro que el paraguayo está enfocado netamente en lo deportivo, donde si bien no tiene muchas chances con Gago, hay una esperanza de volver a sumar minutos.

“Veremos si tiene opción porque el otro día terminó apretado Lucas Barrera, además que la U no tiene muchos volantes, por lo que también está Marcelo Díaz para competir”, destacó.

Por ahora el futuro de Romero se mantiene en un pantano, donde si no hay algo concreto desde fuera es difícil que salga y que, además, la U decida comprar el pase desde Recoleta de Paraguay.