Comienza la segunda fecha de la fase de grupos de la cita planetaria, con este encuentro entre europeos y africanos.

La Copa del Mundo 2026 no tiene descanso y Chequia ante Sudáfrica tienen la misión de abrir la segunda fecha de la fase de grupos. Ambos están obligados a ganar.

Ya todas las selecciones hicieron su presentación en la cita planetaria, por lo cual el panorama ya no es tan desconocido. Entre lo más destacado se encuentran Argentina, Inglaterra y Francia, mientras países como Portugal o España han decepcionado.

Sudáfrica abrió la Copa del Mundo con una derrota ante México, dejando una pálida imagen. Chequia también comenzó de mala manera al perder con Corea del Sur en este grupo A, por lo que los dos están presionados a quedarse con la victoria.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Chequia vs Sudáfrica: