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Chequia vs Sudáfrica MINUTO a MINUTO: todos los detalles del grupo A del Mundial 2026

Comienza la segunda fecha de la fase de grupos de la cita planetaria, con este encuentro entre europeos y africanos.

Por César Vásquez

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A los 6 minutos Chequia ya lo gana.
© GettyA los 6 minutos Chequia ya lo gana.

La Copa del Mundo 2026 no tiene descanso y Chequia ante Sudáfrica tienen la misión de abrir la segunda fecha de la fase de grupos. Ambos están obligados a ganar.

Ya todas las selecciones hicieron su presentación en la cita planetaria, por lo cual el panorama ya no es tan desconocido. Entre lo más destacado se encuentran Argentina, Inglaterra y Francia, mientras países como Portugal o España han decepcionado.

Sudáfrica abrió la Copa del Mundo con una derrota ante México, dejando una pálida imagen. Chequia también comenzó de mala manera al perder con Corea del Sur en este grupo A, por lo que los dos están presionados a quedarse con la victoria.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Chequia vs Sudáfrica:

¡Final del primer tiempo!

Chequia se va al descanso con la ventaja por 1-0. Poco de Sudáfrica, aunque en la última jugada generaron algo de peligro. Panorama incierto en Atlanta. La ventaja es mínima.

Chequia domina con comodidad

Ha sorprendido para mal las actuaciones de Sudáfrica. Si bien resta partido, todavía no muestran argumentos para inquietar a Chequia en 3o minutos. Siguen ganando los europeos por 1-0.

Así fue el gol de Chequia

Sudáfrica estaba mal parado y desde un lateral Chequia los sorprendió para poner el 1-0.

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¡Gol de Chequia!

Desde un inicio los checos demostraron su superioridad y en 6 minutos abre la cuenta Michal Sadílek. Tras un lateral pillaron mal parada a la defensa de Sudáfrica y estos ya la van a buscar adentro.

¡Comienza el partido!

Chequia viste de rojo, mientras Sudáfrica hace lo propio de amarillo. Lindo partido en Atlatanta, con lo cual arranca la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026.

Ya están en la cancha

Chequía y Sudáfrica salen al terreno de juego y se forman en medio de la cancha. Ahora comienza la entonación de los himnos de ambos países.

Los resultados de la primera fecha

En su debut en la Copa del Mundo 2026, Sudáfrica no pudo ante México y perdió por 2-0. Además, sufrieron dos expulsiones. Chequia por su parte también cayó en su estreno contra Corea del Sur por 2-1. Ambas selecciones necesitan el triunfo para seguir con vida en el grupo A.

El lugar donde jugarán

Chequía y Sudáfrica se medirán en el Mercedes-Benz Stadium, recinto ubicado en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Así luce en la previa al partido.

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¿Cuál es la diferencia entre Chequia y República Checa?

Históricamente siempre se ha conocido a estos como "República Checa", pero desde 2016 el gobierno de aquel país adoptó el nombre "Chequia" como el abreviado oficial. Es decir, ambos son correctos, pero este último es el utilizado por la FIFA para la Copa del Mundo. Es como la diferencia de decir "Estados Unidos de México", a solo "México".

La formación de Chequia

El once de Chequia para conseguir su primer triunfo en el Mundial 2026:

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La formación de Sudáfrica

Así saldrán a la cancha los Bafana Bafana ante Chequia:

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¿Dónde ver a Chequia vs Sudáfrica?

Este encuentro no tendrá transmisión en Chilevisión por TV abierta y solo irá por DSports en el cable. En streaming también podrá ser visto por DGO, Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¡Comienza la segunda fecha!

Hola amigos, bienvenidos a un nuevo MINUTO a MINUTO. Chequia y Sudáfrica abren la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

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