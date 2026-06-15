Los principales medios de comunicación de ese país no puede dar crédito a lo que vieron en Atlanta, donde el humilde cuadro africano les sacó un punto.

Se rompieron todos los pronósticos posibles. Sin excepciones. La selección de España fue incapaz de romper el fervoroso cerco defensivo de Cabo Verde en Atlanta y acabó con una igualdad sin goles en su estreno en el Mundial 2026.

Como era esperable, los principales medios deportivos de la nación europea no podían creer lo que ocurrió en Atlanta y reaccionaron a este resultado que recuerda sus peores momentos, en especial luego que Chile los eliminara en Brasil 2014.

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La reacción en España a vergonzoso debut en el Mundial

“Bajonazo Mundial“, fue lo primero que escribió el diario madrileño Marca, quien complementa que “sin fútbol ni recursos, es incapaz de ganar a Cabo Verde, protagonista de un milagro”, y agrega que este duelo fue “un desastre para empezar“.

Mientras que otro medio capitalino como AS englobó su sentir por este debut en el Mundial 2026 con una sola palabra: “Petardazo”. Y añade que “España naufraga en su estreno mundialista ante Cabo Verde. Ni siquiera la entrada de Lamine Yamal arregló la mala imagen en Atlanta”.

Del lado de la prensa de Barcelona, el diario Mundo Deportivo publicó “Decepcionante estreno” y en su crónica del compromiso en Atlanta, señaló que el equipo de Luis de la Fuente “fue incapaz de pasar del empate a cero ante un rival que ha sabido defenderse con uñas y dientes en su primer partido en la historia de los Mundiales”.

Mientras que su competencia directa Sport tituló “España choca con Cabo Verde” y apunta a que la Furia Roja “no tuvo claridad de ideas frente al conjunto africano”.

Finalmente, la radioemisora Cadena COPE publicó en su sitio web lo siguiente: “España desilusiona en el debut del Mundial“, para luego apuntar que “el equipo de Luis de la Fuente no fue capaz de marcar un gol a Cabo Verde y suma un empate en el primer partido del torneo”.

En síntesis