Vozinha brilló ante España y se robó las miradas del Mundial. El veterano portero lideró la resistencia de Cabo Verde y protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo.

A sus 40 años, Vozinha se transformó en la gran figura del histórico empate sin goles entre Cabo Verde y España, uno de los resultados más sorpresivos en lo que va del Mundial.

Con una destacada actuación bajo los tres palos, el arquero fue clave para que los Tiburones Azules rescataran un punto que sorprendió al mundo del fútbol y puso todas las miradas sobre él.

Cabo Verde está disputando por primera vez una Copa del Mundo tras liderar el Grupo D de las eliminatorias de la CAF, superando a selecciones como Camerún, Libia, Angola, Mauricio y Esuatini.

La carrera de Vozinha

Actualmente, Vozinha defiende el arco del Chaves, club que compite en la segunda división de Portugal. Aunque el Mundial representa el escenario más importante de su carrera, el guardameta acumula una extensa trayectoria en distintos países.

Vozinha inició su carrera en Cabo Verde, donde defendió las camisetas de Batuque FC y CS Mindelense. En 2012 dio el salto al extranjero para incorporarse al Progresso do Sambizanga de Angola, aunque dos años más tarde regresó a su país natal.

Posteriormente continuó su recorrido internacional por distintos clubes europeos. Pasó por el FC Zimbru Chișinău de Moldavia, el Gil Vicente de Portugal y el AEL Limassol de Chipre, equipo en el que militó entre 2017 y 2022.

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Luego defendió los colores del AS Trenčín de Eslovaquia y, desde 2024, es el arquero del GD Chaves, club que compite en la segunda división del fútbol portugués.

La historia detrás de su apodo

Josimar José Évora Dias es su nombre, sin embargo, en conocido en el mundo del fútbol como Vozinha. La curiosa historia se remonta al Mundial de México 86.

Durante aquel torneo, el padre del portero, Ze Pedro, quedó maravillado con el desempeño del delantero argentino Jorge Valdano, una de las figuras de la selección campeona junto a Diego Maradona. Por ello, cuando nació su hijo, quiso llamarlo igual que el atacante.

Sin embargo, su idea no pudo concretarse. En ese entonces, las autoridades de Cabo Verde no permitían inscribir nombres extranjeros, por lo que la familia tuvo que buscar una alternativa.

Fue así como encontraron inspiración en otra de las revelaciones de aquella Copa del Mundo: el brasileño Josimar. El defensor se ganó la admiración de los aficionados gracias a sus memorables goles frente a Irlanda del Norte y Polonia, convirtiéndose en uno de los nombres más comentados del certamen.

El arquero fue el gran protagonistas del empate con España. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Finalmente, el arquero caboverdiano fue inscrito con el nombre de Josimar Dias, aunque años más tarde sería conocido futbolísticamente como Vozinha.