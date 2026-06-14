El Conce se valió del mal momento de Deportes Limache, equipo que sumó su cuarta derrota consecutiva en la Liga de Primera 2026.

Colo Colo suma de a tres, mientras los que vienen atrás se complican en la Liga de Primera 2026. El duelo entre Deportes Concepción y Limache era la oportunidad para estos últimos de recobrar fuerzas en el torneo local, tras varias fechas en el primer lugar.

Por otro lado, Deportes Concepción está luchando por la permanencia. Los Lilas mantienen una especie de triangular con Cobresal y Unión La Calera en el fondo, tras meses como colistas absolutos.

Las dos peleas, de diferente índole, hacían de este un partido atractivo, en paralelo con el de Alemania y Curazao en el Mundial 2026. Finalmente, fue el Conce el que sacó el mejor provecho.

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Tabla de posiciones tras el Deportes Concepción vs Limache

Deportes Concepción cumplió con la tarea. Con goles de Jorge Henríquez (13′), de Ariel Cáceres (81′) y de Aldrix Jara (90′), el cuadro penquista superó a Limache, que había obtenido la paridad en el minuto 53, gracias a Misael Llantén. Jean Meneses descontó y dejó el 3-2 definitivo a los 90+6′.

No sólo son buenas noticias para el Lila. Colo Colo se relaja y toma una ventaja prácticamente decisiva en lo más alto del torneo. Limache perdió la oportunidad de ponerse como sublíder de la Liga de Primera 2026 y se estancó en las afueras de los puestos de copas internacionales.

Por su parte, Deportes Concepción tiene éxito en salir de la zona de peligro. El León de Collao ya no está en puestos de descenso, aventajando por un punto a Cobresal y tres a Unión La Calera (este último con un partido menos). La parte de abajo, al contrario que la cima, se aprieta.

El Conce sale de la zona de peligro | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?