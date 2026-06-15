Los ruleteros ya comienzan a planificar la segunda parte de la temporada y tomaron una importante decisión respecto a dos futbolistas que no están en los planes de Walter Ribonetto.

Everton pasa por un gran momento en el Campeonato Nacional donde ha ingresado en la zona de clasificación a competencias internacionales, marca que busca sellar el segundo semestre y para ello buscará hacer modificaciones de cara a este mercado de pases, donde se reveló que dos de sus jugadores saldrán a préstamo.

Según reveló en sus redes el periodista Diego Peralta, Martín Guzmán y Byron Navarro saldrán en esta ventaja de transferencias. “Fueron notificados que deben buscar opciones de préstamo para el segundo semestre. Ambos jugadores no están siendo considerados por Walter Ribonetto”.

Martín Guzmán saldría a préstamo este mercado de fichajes/Photosport

“No se descartan más salidas, así como también ya se evalúan otros puestos a reforzar”, añadió el comunicador.

Byron Navarro saldría a préstamo/Photosport

El presente de Everton

Everton atravesó un complicado arranque en la Liga de Primera, sufriendo derrotas en sus primeros cuatro encuentros del campeonato. No obstante, el conjunto viñamarino logró revertir la situación con el paso de las fechas y comenzó a sumar resultados positivos.

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Gracias a esta recuperación, los ruleteros escalaron hasta el sexto lugar de la tabla con 22 puntos, posición que actualmente les permite acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En síntesis: