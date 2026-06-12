Furor por camiseta aniversario de Everton: queda prácticamente agotada en 5 horas

Everton de Viña del Mar causó un gran interés entre sus hinchas al lanzar una camiseta aniversario, la cual se vendió como pan caliente en solamente 5 horas y quedó prácticamente agotada.

En el marco de la celebración de los 117 años de la institución, el club y Skechers presentan una edición especial y limitada de la nueva piel Oro y Cielo, una pieza conmemorativa creada para celebrar un nuevo aniversario de la institución y homenajear la pasión que ha acompañado a generaciones de evertonianos.

La camiseta destaca por su diseño exclusivo e incorpora detalles únicos para esta edición aniversario, entre ellos un logo conmemorativo de los 117 años del club y una numeración individual que transforma cada unidad en una verdadera pieza de colección.

Everton lanza solamente 117 camisetas a la venta

Son únicamente 117 camisetas las que formarán parte de esta edición especial destinada a la venta al público, las que tuvieron muy buena acogida en los hinchas. De hecho, solo quedan disponibles tallas pequeñas para niños.

Berríos mostró la nueva piel del Ever

Su numeración única las diferencian de las camisetas que serán utilizadas por el plantel profesional durante la temporada. Esta iniciativa busca conmemorar los 117 años de historia de Everton de Viña del Mar a través de una edición limitada que reúne exclusividad, coleccionismo y el orgullo de pertenecer a la familia Oro & Cielo.

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Asimismo, su lanzamiento coincide con la conmemoración del Día del Padre, convirtiéndose en una alternativa para homenajear a quienes enseñaron a creer, alentar y acompañar al Oro & Cielo en cada etapa de su historia.

Durante el segundo semestre, específicamente en agosto, Skechers y Everton de Viña del Mar tienen contemplado el lanzamiento de nuevas colecciones para todos los hinchas.

Sergio Costabal, Marketing Manager de Skechers Chile, señaló que: “Para Skechers es un orgullo ser parte de la celebración de los 117 años de Everton de Viña del Mar. Esta edición especial representa mucho más que una camiseta: es un homenaje a la historia, la pasión y el sentido de pertenencia que han unido a generaciones de hincha”.

El detalle de la camiseta de Everton

Agregó que “además, refleja nuestro compromiso de seguir creciendo en el mundo del deporte, acompañando a las personas no solo a través del calzado, sino también mediante propuestas que conectan con sus emociones, sus familias y los momentos que más valoran. Everton comparte valores fundamentales para nuestra marca, como la cercanía, la vida activa y el espíritu familiar, por lo que nos llena de orgullo desarrollar esta colección junto a una institución tan representativa de Viña del Mar”.

Por su parte, el jugador de Everton de Viña del Mar, Benjamín Berríos, comentó que “Ees un orgullo poder presentar esta edición especial en un año tan importante para el club. Son 117 camisetas para celebrar 117 años de historia, lo que la convierte en un recuerdo muy especial para toda la familia Oro & Cielo”.

“Estoy seguro de que los hinchas van a valorar que sea una edición tan exclusiva y que muchos la guardarán como parte de este aniversario tan significativo para Everton”, complementó.

La edición especial de aniversario está disponible exclusivamente en Tienda Everton y Tienda Skechers Mall Marina, hasta agotar stock.