El mercado de fichajes podría traer una inesperada baja para el León de Collao, ya que uno de sus futbolistas tendría todo encaminado para continuar su carrera en el fútbol europeo.

Con el mercado de fichajes en marcha, los clubes comienzan a mover sus piezas de cara a la segunda rueda. Mientras algunos buscan refuerzos, otros podrían sufrir importantes bajas. Ese sería el caso de Deportes Concepción, ya que en las últimas horas se reveló que una de sus figuras tendría opciones de continuar su carrera en Europa, dejando al cuadro lila en plena temporada.

Según revela el medio Octava Pasión, el jugador argentino Ángel Gillard, que no ha tenido mayor participación esta temporada, llegará al fútbol rumano y se irá como agente libre.

La carrera de Ángel Gillard

El jugador argentino de 24 años comenzó su carrera en Chacarita U20, pasando luego por Ballester, llegando a Chile el 2020 donde se sumó a Fernández Vial.

El 2025 llegó a Deportes Concepción donde se coronó campeón de Primera B logrando el ascenso a Primera División. Esta temporada, el jugador ha disputado 11 partidos sumando 265 minutos.

Ángel Gillard dejaría el León para dar el salto a Europa/Photosport

El presente de Deportes Concepción

El León de Collao selló su esperado regreso a la máxima categoría del fútbol chileno. Si bien tuvo un complicado arranque de temporada, el conjunto penquista logró reaccionar y alejarse de los últimos puestos de la tabla. Actualmente se ubica en el 14° lugar con 14 puntos, fuera de la zona de descenso.

ver también “Te voy a pegar, conch…”: Concepción toma una decisión con Nelson Sepúlveda tras round con Fernando Díaz

Con ese panorama, el principal objetivo del club es asegurar la permanencia en Primera División, aunque también busca seguir escalando posiciones para acercarse a los puestos de clasificación a torneos internacionales.

En síntesis: