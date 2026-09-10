Las escuelas de fútbol de Universidad de Chile se reunirán en Pudahuel para vivir una fiesta deportiva este 10 y 11 de octubre.

El ambiente futbolístico juvenil se prepara para una de sus citas más esperadas. Este 10 y 11 de octubre, las escuelas oficiales de fútbol del club Universidad de Chile llevarán a cabo su esperado torneo nacional.

Este evento promete convertirse en una verdadera fiesta deportiva que reunirá a la gran familia azul en un fin de semana lleno de competencia y compañerismo, que se comenzará a vivir justo después de las celebraciones del 18 de septiembre.

La magnitud del torneo es impresionante y refleja el alcance del club en todo el país. El certamen congregará a más de 1.500 niños y niñas, con edades que fluctúan entre los 7 y los 17 años.

Las delegaciones viajarán desde diversas latitudes de Chile, reuniendo a las escuelas de fútbol que la institución tiene desde Iquique por el norte hasta Puerto Montt por el sur.

Pudahuel recibe a las escuelas de U de Chile

El escenario elegido para albergar esta masiva competencia será el complejo deportivo El Noviciado, ubicado en la comuna de Pudahuel. En sus canchas se vivirá una intensa actividad, ya que están programados más de 200 partidos que se disputarán a lo largo de estas dos intensas jornadas de fútbol formativo.

Pablo Ortiz, actual director nacional de escuelas de fútbol del club y quien integrara el exitoso cuerpo técnico de Jorge Sampaoli tanto en la selección chilena como en la mismísima “U”, destaca el valor profundo de este certamen. Según Ortiz, la importancia de este evento radica en que genera una mayor identificación de los jóvenes con los valores de la institución, fortaleciendo su sentido de pertenencia.

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Además del aspecto identitario y recreativo, el torneo nacional cumple una función deportiva fundamental para el futuro del equipo. Este campeonato se levanta como un inmejorable espacio de captación, donde los entrenadores y ojeadores podrán observar de cerca el talento emergente de las distintas regiones para descubrir a las futuras promesas azules.

En cada partido estará presente la ilusión de quienes se forman con el chuncho en el pecho. Son niños y jóvenes que sueñan en grande, anhelando convertirse en los nuevos ídolos de la institución y emular a figuras emblemáticas que marcaron la historia del club, como Leonel Sánchez, Carlos Campos, Luis Musrri, Marcelo Salas, Johnny Herrera o Marcelo Díaz.

Para coronar esta experiencia inolvidable y fomentar el espíritu deportivo, la organización ha dispuesto que todos los participantes reciban un justo reconocimiento. Cada uno de los niños y niñas será premiado con una medalla, consolidando este torneo como una auténtica celebración del fútbol y del amor por los colores de la Universidad de Chile.